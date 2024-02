Un uccello entra in Casa durante la diretta: panico al GF (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 5 Febbraio 2024

Grande Fratello

Mirko Brunetti ha fatto il suo ingresso nella Casa del GF per poter parlare nuovamente con Perla Vatiero. In quel frangente si è verificato però un divertentissimo episodio diventato già virale sui social network.

Un uccello nella Casa del GF

Oggi al GF come raccontato Mirko Brunetti è tornato per un confronto con Perla Vatiero e parlare con lei. L’ex concorrente ha dato un ultimatum alla sua ex fidanzata per comprendere se per loro ci fosse o meno un futuro insieme per loro. Lei ha risposto sostenendo che per ora la risposta è sì ma ha comunque bisogno dei suoi tempo. Ma è successo dell’altro, o meglio un episodio divertente!

Poco prima che Mirko Brunetti iniziasse il suo discorso, Perla Vatiero l’ha interrotto un attimo perché ha notato un qualcosa di strano. Guardando in alto infatti ha notato la presenza di un volatile nella Casa del GF. “Oddio un uccello…”. Mirko non aveva capito di cosa si trattasse e dunque ha risposto chiedendo cosa avesse visto e la gieffina ha replicato ribadendo il concetto.

A Mirko Brunetti è scappato da ridere, risata che ha coinvolto anche il pubblico del GF da casa. Proprio nel momento in cui aveva iniziato a parlare si è verificato l’episodio. Un caso, ovviamente, ma il tempismo è stato molto divertente tanto che l’accaduto è diventato una vera e propria gag, come mostrato qui sotto….

Non è mancata l’ironia da parte dei social su questo simpatico momento. Perla Vatiero ci ha davvero regalato una risata!