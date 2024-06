NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Giugno 2024

Nel corso di una recente intervista, Ultimo ha raccontato di essere stato scartato da Amici per ben tre anni consecutivi, spiegando anche le possibili ragioni.

Il racconto di Ultimo

È un periodo d’oro questo per Ultimo. Il giovane cantautore romano infatti solo un mese fa ha pubblicato il suo nuovo attesissimo album, Altrove, che naturalmente in breve ha scalato le classifiche. Ma non solo. Pochi giorni fa il cantante è partito per il suo nuovo tour di stadi, che sta registrando sold out su sold out e proseguirà fino al prossimo 6 luglio. Grande soddisfazione dunque per Niccolò Moriconi, che ancora una volta si conferma essere uno degli artisti più amati degli ultimi anni.

Non tutti sanno però che in passato, quando ancora non era conosciuto al grande pubblico, Ultimo si presentò ai casting di Amici di Maria De Filippi, venendo scartato per tre anni consecutivi. A raccontare le possibili motivazioni e quello che accadde è stato proprio il cantautore nel corso di una recente intervista per RDS. In merito Niccolò ha affermato:

“Mi sono presentato ai provini di Amici due anni di fila, se non tre. Questo però è un messaggio bellissimo. Credo che, come ho detto anche a Maria De Filippi privatamente, una sconfitta non va vissuta come ‘Non si sono accorti di me’. Rivedendo i video che Maria mi ha mandato, io ero molto controverso. Anche esteticamente mi presentavo sempre con gli occhi bassi. In una trasmissione tv devi avere i tempi televisivi e devi essere sorridente e fresco. Quando ero ragazzo ero molto più introverso”.

Nonostante non sia mai riuscito a ottenere un posto nella scuola di Amici, senza dubbio a oggi Ultimo si è preso la sua rivincita. Ma come ci stupirà Niccolò per i prossimi concerti del suo tour? Non resta che attendere per scoprirlo.