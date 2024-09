Tra pochi mesi Ultimo diventerà padre per la prima volta e per tale ragione la fidanzata Jacqueline Di Giacomo ha organizzato un baby shower. In tale occasione è stato confermato il sesso e rivelata l’iniziale del nome del bambino.

Il baby shower per il figlio di Ultimo e Jaqueline

Alcune settimane fa Ultimo ha annunciato sul palco di un suo concerto che sarebbe diventato padre per la prima volta. Ha infatti mostrato a tutti i presenti il pancione di una sorridente Jacqueline Di Giacomo, la sua fidanzata da ormai diversi anni. Al momento non si conoscono i dettagli del parto o di quando dovrebbe nascere, anche perché a seguito della morte della nonna il cantante è al momento sparito dai social.

Tuttavia Jacqueline ha organizzato in questi giorni un baby shower, ovvero la festa che viene programmata dalle future mamme. Durante questi eventi vengono fatti dei giochi, si mangiano dolci e vengono fatti regali che serviranno per accudire il bambino in arrivo. Qui sotto possiamo vedere una foto in cui la fidanzata dell’artista è sorridente e indossa abiti azzurri.

Jacqueline, la fidanzata di Ultimo, al baby shower

Questo è stato l’indizio principale per quando riguarda il sesso del neonato. Il bambino di Ultimo e Jacqueline sarà un maschio e il suo nome inizierà con la lettera E. Al momento non sono stati forniti altri dettagli e sul web hanno cominciato a elencare tutti i nomi che potrebbero essere usati: da Edoardo a Emanuele e molti altri ancora.

Lo spoiler sul nome del figlio

Dovremo attendere ancora un po’ per scoprirlo, ma quasi sicuramente verrà annunciato al mondo intero il giorno in cui pubblicheranno la foto con la venuta al mondo del piccolo. Adesso non ci resta che attendere e nel mentre noi di Novella 2000 auguriamo tanta felicità alla coppia di futuri genitori!