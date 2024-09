In queste ore si è diffusa un’indiscrezione in merito all’ultimo concorrente Vip che dovrebbe entrare a far parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello. Si tratta di Lorenzo Spolverato, un giovane attore e modello.

Lorenzo Spolverato al Grande Fratello?

Ormai siamo agli sgoccioli e tra non molto avrà inizio la nuova edizione del Grande Fratello. Sappiamo per certo che alla conduzione troveremo ancora una volta Alfonso Signorini, mentre come opinionista ci sarà Cesara Buonamici. Lei stessa aveva annunciato il suo ritorno in studio:

“Ho dato la conferma perché se lo guardi nel modo giusto, e soprattutto se lo vivi, è un programma che offre squarci di comportamenti umani. L’altra ragione, che dico a bassa voce, è che mi sono divertita e trovata molto bene con Alfonso”.

L’incertezza aleggia ancora però sui concorrenti e l’unica certezza è che il cast sarà formato da personaggi famosi e persone comuni, proprio come lo scorso anno. Stando alle indiscrezioni rilasciate da Davide Maggio pare che troveremo inizialmente 15 Vip (anche se tre di loro fungeranno come concorrente unico). Tra di loro, per esempio, l’attore Luca Calvani, l’ex Velina Shaila Gatta, Enzo Paolo Turchi e molti altri ancora.

Inoltre è stato aggiunto proprio in queste ore il nome di Lorenzo Spolverato, un attore e modello la cui data di nascita è la momento sconosciuta e originario di Milano. Ha un’altezza pari a un metro e 85 centimetri, occhi marroni e fisico scolpito. Sulla sua carriera sappiamo che ha lavorato in vari cortometraggi tra il 2021 e il 2023 ma anche è apparso anche in spettacoli teatrali. Su Instagram, invece, appare in diversi selfie o foto in cui si rilassa al sole.

Lorenzo Spolverato, possibile concorrente del Grande Fratello, su Instagram

Al momento non sappiamo se entrerà nella casa del Grande Fratello perché, anche se pare abbia girato il video di presentazione, le trattative sarebbero ancora in corso: “Sembra che ci sia qualche incertezza sulla sua presenza nel reality di Alfonso Signorini“. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.