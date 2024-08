In queste ultime ore è stata diffusa la notizia della tragica scomparsa della nonna di Ultimo. La signora Gina, amata da tutti i fan del cantante, aveva 96 anni.

L’annuncio della morte della nonna di Ultimo

Ultimo è un cantante molto apprezzato dai giovani e da diversi anni ormai registra sold out negli stati di tutto il Paese. I fan hanno imparato a conoscerlo sempre di più e non guasta di certo il fatto che sia sempre gentile con tutti coloro che incontra per strada o in vacanza.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox del 26 agosto: il Capricorno di sente provocato, nuovi progetti per il Cancro

Nonostante i successi professionali e anche quelli sentimentali, in quanto diventerà presto genitore insieme alla compagna Jacqueline, in queste ore deve affrontare un grande lutto con tutta la sua famiglia. Purtroppo, tramite la pagina Facebook del padre Sandro Moriconi, sappiamo che la nonna Gina è passata a miglior vita all’età di 96 anni.

Qui sotto possiamo vedere una foto che il papà di Ultimo, nonché figlio della signora Gina, ha pubblicato sui social. Si tratta di uno scatto durante il suo precedente compleanno e in descrizione leggiamo:

“Ci hai riuniti come tutti gli anni al tuo ultimo Ferragosto e ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle. Ciao mamma e tranquilla da lassù. Non mangerà tanto”.

Il ricordo del padre di Ultimo per nonna Gina

Delle parole dolcissime che hanno fatto emozionare e commuovere tutti i fan del cantante. Diversi i commenti sotto il post di persone, compresi gli amici, che hanno fatto le proprie condoglianze. Al momento Niccolò non ha ancora pubblicato nulla sui social e vedremo con il tempo se deciderà di farlo, ma ora giustamente sarà occupato a stare accanto alla propria famiglia.

LEGGI ANCHE: È morto a 76 anni l’ex allenatore Svev-Goran Eriksson, aveva un tumore

Anche noi di Novella 2000 vogliamo porgere le nostre più sentite condoglianze a Ultimo e a tutti coloro che amavano e conoscevano da vicino sua nonna.