Ultimo imitato durante la finale di Amici, lui videochiama in diretta

Ultimo fa una videochiamata alla finale di Amici 21

Durante la Finale di Amici 21, dopo l’eliminazione di Sissi, c’è stata una piccola pausa comica. Infatti è entrato un ospite speciale: Ultimo. In realà si trattava del comico Francesco Chicchella che appunto imitava il cantante romano suonando anche il pianoforte.

L’attore ha portato un siparietto musicale in chiave ironica cantanto alcuni pezzi del cantautore ma con testo diverso per fare della comicità su vari temi attuali. Tra l’altro sul finale ha anche imitato Achille Lauro con tanto di tutina dorata come indossò al Festival di Sanremo qualche anno fa.

Ma proprio quando Francesco Chicchella stava per andarsene, è arrivata una videochiamata a sorpresa. Chi era? Il vero Ultimo! Proprio il cantante è intervuto in diretta per salutare il suo imitatore e fargli i complimenti. È stato un momento davvero divertente e il cantante si è preso l’applauso di tutti i presenti in studio.

C’è stata anche una seconda videochiamata a sorpresa, quella di Sabrina Ferilli, direttamente dalla sua casa, che subito ha preso di mira Maria De Filippi. Potete rivedere tutta la puntata di Amici 21 sul sito di Witty TV.

