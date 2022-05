Sissi fuori dalla finalissima, Maria De Filippi le fa una sorpresa: “Ti faccio un regalo enorme”

Sissi eliminata ma canta una seconda volta

Durante la Finale di Amici 21 i 6 allievi si sono sfidati in due circuiti, quello che di canto e quello di ballo. Sono partiti dal canto con un’eliminazione per ogni esibizione. Il primo ad essere stato eliminato è stato Albe. Mentre con la seconda manche tra Alex, Luigi e Sissi, proprio quest’ultima è stata eliminata.

Questa eliminazione è stata davvero una sorpresa, poiché la giovane cantante è sempre stata apprezzata sia dalla giuria che dal pubblico. Purtroppo, però, non è riuscita ad arrivare in finalissima, ma l’applauso è stato fortissimo.

E forse è proprio per questo che Maria De Filippi ha deciso di farle una sorpresa davvero molto carina. Le ha detto di esibirsi di nuovo con il suo nuovissimo inedito, che troveremo anche nel suo EP in uscita il 27 giugno. Si tratta del singolo Scendi e la conduttrice le ha detto di cantarlo come se fosse da sola nella sua cameretta, quindi libera e spemsierata.

Sissi si è presa anche i complimenti dei giornalisti e un grande in bocca al lupo per il futuro. Potete rivedere tutta la puntata sul sito di Witty TV.

