Ieri sera Ultimo ha annunciato di essere diventato papà per la prima volta dopo la nascita del figlio. Ecco la foto e la sua dolce dedica.

Ultimo diventa papà

Da mesi i fan di Ultimo attendevano con ansia questa bella notizia e finalmente il giorno è arrivato. Nelle scorse ore, infatti, la compagna Jacqueline ha dato alla luce il loro primo figlio, che hanno deciso di chiamare Enea.

Il nome era stato anticipato, per sbaglio, da Antonello Venditti durante una puntata di Domenica In: ““Un abbraccio e un augurio speciale a una coppia fantastica, che sono Jacqueline e Niccolò, che stanno a New York e aspettano un bambino che si chiamerà Enea, che sta per nascere”. In seguito, lo stesso Niccolò, questo il vero nome del cantante, lo ha confermato dopo aver pubblicato la canzone dedicata al figlio.

Tornando alle più recenti ore, ad ogni modo, Ultimo ha annunciato la nascita del picciolo tramite una foto all’ospedale. Nello scatto, che possiamo vedere anche qui sotto, notiamo un cartoncino le impronte dei piedini del bimbo, mentre in descrizione leggiamo: “La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto“.

Ultimo annuncia la nascita del figlio

Al momento Jacqueline non ha ancora commentato questo lieto evento sui social, ma siamo sicuri che lo farà presto non appena si riprenderà dalla fatica del parto. Nel mentre, però, a fare le congratulazioni alla coppia troviamo tutti i fan del cantante romano. “Il miracolo della vita. Benvenuto in questa big family, tu non lo sai Enea, ma qui eravamo in tanti ad aspettarti.”, scrive qualcuno. Tra i tanti, per esempio, possiamo citare alche volti noti del mondo dello spettacolo come Ludovica Valli o Elisa D’ospina.

Anche noi di Novella 2000 ci uniamo alle congratulazioni e facciamo i nostri più cari auguri a Ultimo e Jacqueline per questa nuova vita che si apprestano a vivere.