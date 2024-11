Antonello Venditti spoilera in diretta a Domenica In il nome del figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

Nel corso di un’intervista a Domenica In, Antonello Venditti ha involontariamente spoilerato il nome del figlio di Ultimo e di Jacqueline Luna Di Giacomo, che a breve diventeranno genitori per la prima volta.

Lo spoiler sul nome del figlio di Ultimo

È stata un’estate ricca di successo l’ultima per Ultimo. Il celebre cantautore romano infatti è tornato a conquistare gli stadi italiani, con una serie di concerti che hanno registrato il tutto esaurito. Ma le sorprese per i fan non sono ancora terminate. Nel 2025 infatti l’artista tornerà a suonare nei principali stadi del nostro paese e i biglietti per questi nuovi show stanno andando a ruba. Anche la vita privata del cantante intanto procede a gonfie vele. Qualche mese fa infatti Niccolò Moriconi e la sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio, un maschietto, che dovrebbe nascere a giorni. Ma non solo.

Di recente infatti la coppia ha lasciato l’Italia per trasferirsi momentaneamente a New York, in attesa dell’arrivo del bambino, di cui ancora non si conosce il nome. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha lasciato tutti senza parole.

Tutto è iniziato ieri, nel corso della nuova puntata di Domenica In, quando Antonello Venditti è arrivato ospite di Mara Venier. Nel corso della chiacchierata però a sorpresa l’amato cantautore ha fatto una rivelazione che ha sorpreso tutti, spoilerando involontariamente il nome del figlio di Ultimo e di Jacqueline Luna Di Giacomo. Queste le dichiarazioni di Venditti: “Un abbraccio e un augurio speciale a una coppia fantastica, che sono Jacqueline e Niccolò, che stanno a New York e aspettano un bambino che si chiamerà Enea, che sta per nascere”.

Naturalmente la gaffe di Antonello è in breve diventata virale e sui social non sono mancati i commenti degli utenti.