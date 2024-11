Stando alle ultime voci di corridoio emerse nelle ultime ore, Belen Rodriguez avrebbe un nuovo misterioso amore. Ecco cosa sappiamo in merito.

Nuovo amore per Belen Rodriguez?

Belen Rodriguez è tornata in tv. Dopo mesi di assenza dal piccolo schermo, pochi giorni fa la showgirl argentina ha debuttato alla conduzione della terza stagione di Amore alla prova, in onda su Real Time. Attualmente dunque la conduttrice ha iniziato un nuovo capitolo e a oggi si sta concentrando su questi nuovi progetti. La vita privata di Belen invece sembrerebbe non aver ancora trovato pace.

Solo poche settimane fa infatti è finita la relazione la Rodriguez e Angelo Calvano, a seguito di un periodo di crisi. Da quel momento la showgirl ha tenuto un profilo basso e ha preferito concentrarsi a pieno sui suoi figli e sulla sua carriera. Tuttavia nelle ultime ore qualcosa ha riportato la presentatrice al centro del pettegolezzo e della cronaca rosa. Andiamo a scoprire cosa è accaduto e la nuova voce di corridoio che coinvolge l’ex moglie di Stefano De Martino.

Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, sembrerebbe che Belen Rodriguez abbia un nuovo misterioso amore. A sganciare la bomba ai microfoni di RTL 102.5 è stato Gabriele Parpiglia, da sempre ben informato sul mondo del gossip. Stando a quanto rivela il giornalista, pare che i paparazzi si siano appostati sotto casa della showgirl argentina e che stiano provando a capire l’identità dell’uomo che avrebbe conquistato il cuore di Belen.

Attualmente però precisiamo che si tratta solo di pettegolezzi e che al momento non sappiamo cosa stia accadendo nella vita privata della Rodriguez. La conduttrice infatti non ha ancora commentato le voci sul suo conto e non è chiaro dunque se abbia davvero ritrovato l’amore. Di certo però nei giorni a venire ne sapremo di più in merito.