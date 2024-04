L’ultimo saluto a Roberto Cavalli: al funerale dello stilista tanti volti noti dello spettacolo e della moda

NEWS

Nicolò Figini | 15 Aprile 2024

Questa mattina a Firenze gli amici e i parenti di Roberto Cavalli hanno potuto dare il loro ultimo saluto allo stilista. Ecco chi era presente al funerale.

I funerali di Roberto Cavalli

Venerdì 12 aprile 2024 Roberto Cavalli si è spento all’età di 83 anni. Dopo una vita costellata di successi lavorativi e personali ha lasciato la compagna Sandra Bergman Nilsson e sei figli: Tommaso, Cristiana, Robin, Rachele, Daniele e Giorgio. Oggi pomeriggio, lunedì 15 aprile, si sono tenuti i funerali a Firenze presso l’Abbazia di San Miniato al Monte.

Le esequie sono state celebrate dall’abate Bernardo Gianni, che conosceva personalmente il designer perché aveva celebrato le nozze della figlia Rachele. “Grazie Roberto. Con le tue opere, la tua bellezza, la tua arte e la tua umanità hai manifestato ancora una volta la grandezza del Signore“, queste le parole del parroco.

Ovviamente in tantissimi si sono presentati per porgere l’ultimo saluto a quello che negli anni è diventato uno dei volti più noti nel mondo della moda. Fuori dal sagrato dell’Abbazia, infatti, oltra ai famigliari erano presenti anche personalità di spicco dello spettacolo.

Tra questi possiamo citare Carlo Conti accompagnato dalla moglie Francesca, ma anche Paolo Ruffini e Leonardo Pieraccioni. Non è mancato nemmeno Giancarlo Antognoni, ex campione della Nazionale di calcio e della Fiorentina.

A esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Roberto Cavalli, dalle foto che circolano in rete, possiamo vedere: la sua musa Afef Jnifen, Toni Scervino, Leonardo Ferragamo e Sandro Fratini. Anche noi di Novella 2000 e Novella2000.it non possiamo che esprimere le nostre più sentite condoglianze per una perdita così grande, che non solo segna la sua famiglia ma anche il mondo intero.

Tuttavia ciò che ci ha lasciato Roberto Cavalli continuerà a esistere anche dopo la sua triste scomparsa e siamo sicuri che sarà fonte di ispirazione per tanti giovani stilisti.