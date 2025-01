Tancredi, figlio di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, è stato ricoverato in ospedale: come sta e le parole dei due ex gieffini

Giorni di apprensione, gli ultimi, per Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. Il figlio Tancredi è stato infatti ricoverato in ospedale.

Come sta il figlio di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli

Senza dubbio tutti ricordano Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. I due nel lontano 2003 hanno partecipato al Grande Fratello e proprio all’interno della casa più spiata d’Italia si sono innamorati. Da quel momento la coppia non si è più lasciata e il loro amore dura da ormai più di 20 anni. Come forse qualcuno saprà, col passare del tempo Katia e Ascanio hanno anche allargato la famiglia e hanno dato alla luce due figli, Matilda e Tancredi.

Tuttavia gli ultimi giorni non sono stati semplici per gli ex gieffini. Proprio il loro secondogenito, di soli 11 anni, è stato ricoverato in ospedale a Carpi. Successivamente la Pedrotti e Pacelli sono intervenuti sui social per aggiornare sulle condizioni di salute del bambino. Al momento tuttavia non sono note le cause del ricovero e non è chiaro cosa sia accaduto al piccolo Tancredi.

Ciò nonostante Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli hanno voluto ringraziare pubblicamente i medici che hanno assistito il bambino in questi giorni difficili. I due ex concorrenti del Grande Fratello hanno poi dichiarato: “Siamo tornati a Roma e oggi dovremo andare al Bambin Gesù e capire cosa sia successo e trovare un percorso, ma trovare persone così in gamba è stato meraviglioso”.

La Pedrotti come se non bastasse ha pubblicato sui suoi profili social anche una foto in cui si vede suo figlio Tancredi con il braccio medicato. Katia ha poi scritto dolcemente: “Sei il mio leone”.

Momenti di tensione dunque per la Pedrotti e Pacelli, che in questi giorni stanno dedicando le loro attenzioni al bambino. In attesa di news sullo stato di salute di Tancedi, facciamo un grande un grande in bocca al lupo al piccolo e a Katia e ad Ascanio.