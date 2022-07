Ultimo trova la sua fidanzata tra la folla del concerto a San Siro e la bacia (VIDEO)

1 La fidanzata di Ultimo tra la folla del concerto a San Siro

Si è concluso domenica 24 luglio il tour musicale di Ultimo di quest’anno, rimandato di due anni a causa della pandemia Covid. Un grande successo per il cantautore romano che ha registrato il sold out in quasi tutte le tappe. Ma per chi ne sente già la mancanza, ha annunciato un nuovo tour di concerti per il 2023.

Come detto, l’ultima tappa è stata domenica 24 luglio e si è svolta a San Siro (erano due date totali nello stadio di Milano). E proprio qui ha destato molta curiosità un video che sta girando da ieri. In pratica alla fine del concerto Niccolò Moriconi, questo il suo nome all’anagrafe, è sceso dal palco per raggiungere i fan, abbracciandoli e ringraziandoli. E proprio tra la folla ha trovato la sua fidanzata: Jacqueline Luna Di Giacomo.

Appena vista, era in prima fila alla transenna, è corso ad abbracciarla e l’ha baciata. Un tenero bacio sulle labbra, molto dolce.Poi ha salutato altre persone lì presenti, riconoscendo i fan sempre presenti a tutte le date e gli amici più stretti. Una fan, anche lei in prima finale, ha ripreso tutto questo momento e ha caricato il video su TikTok. Eccolo:

Ma chi è questa ragazza che ha rubato il cuore di Ultimo e alla quale lui ha dedicato una canzone? Sua madre è molto famosa…