Chi è Ultimo? Età, altezza, vita privata e Instagram

Nicolò Figini | 11 Febbraio 2023

Ecco tutto quello che sappiamo su Ultimo, concorrente di Sanremo 2023. Età, altezza, vita privata e Instagram.

Chi è Ultimo

Nome e cognome: Niccolò Moriconi

Nome d’arte: Ultimo

Età: 27 anni

Data di nascita: 27 gennaio 1996

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Acquario

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: 70 kg

Professione: cantante

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @ultimopeterpan

Ultimo età, altezza e biografia

Chi è e quanti anni ha Ultimo, concorrente al Festival di Sanremo 2023? Il suo vero nome è Niccolò Moriconi e nasce a Roma il 27 gennaio 1996. Di conseguenza ha 27 anni d’età. La sua altezza è pari a 1 metro e 70 centimetri. Mentre il peso è di circa 70 kg.

Dove abita oggi e in che zona di Roma vive? Il cantante abita tra la Capitale d’Italia, gli Stati Uniti e Londra. È cresciuto nel quartiere di San Basilio.

Dei genitori sappiamo che il padre si chiama Sandro e lavora come ingegnere civile. La madre Anna, invece, è un’impiegata. Ha due fratelli maggiori, Lorenzo e Valerio.

Ma perché ha scelto il nome di Ultimo e com’è nato? È un tributo a chi sta ai margini della società. In onore di tutti coloro che non anno un domani sicuro e che ammettono le proprie fragilità.

Ma le notizie non terminano qui…

Vita privata: Ultimo ha una fidanzata?

Parliamo, ora, della vita privata di Niccolò Moriconi, vero nome di Ultimo, facendo particolare attenzione alla sfera sentimentale. Non abbiamo molte informazioni. Per quanto riguarda quando si è fidanzato la prima volta, sappiamo che da molti anni ha una relazione con Federica Lelli.

Tra il 2021 e il 2022 il cantante ha avuto una nuova fiamma. Chi è la fidanzata? Lei si chiama Jacqueline Luna di Giacomo ed è la figlia di Heather Parisi. E se vi steste chiedendo come si sono conosciuti, si sono incontrati poco dopo la rottura con la ragazza citata poc’anzi. Jacqueline di lavoro cosa fa? È una influencer.

In molti si domandano se si sono lasciati e se anche Jacqueline sia una ex fidanzata. Sui social non compaiono più insieme dal maggio del 2022.

Dove seguire Ultimo: Instagram e social

Attraverso una rapida ricerca sul web scopriamo che Ultimo ha tutti i profili social più importanti. Infatti, su Twitter conta oltre 130 mila seguaci, mentre la pagina di Facebook ne ha più di 605 mila.

Infine, sull’account Instagram lo troviamo con più di 3 milioni di fan. Qui vediamo foto che lo ritraggono insieme mentre si rilassa in vacanza e in compagnia del suo amato cane. Inoltre, nelle stories che pubblica è spesso con i suoi amici più stretti.

Per quanto riguarda TikTok, invece, ha un totale di 513 mila follower e oltre otto milioni e mezzo di mi piace. Lo troviamo ovviamente anche su YouTube con i videoclip delle sue canzoni e le varie playlist.

Carriera

Tra il 2012 e il 2014 tenta la strada dei talent come Amici (anche se non sappiamo in che anno è andato) e X Factor, ma viene scartato in entrambe le occasioni. Nel programma di Maria De Filippi ha fatto una videochiamata durante una puntata di un Serale ed è stato ospite al pomeridiano. Ma come è diventato famoso Ultimo? E chi ha lanciato il cantante?

Nel 2016, dopo aver caricato sul canale YouTube i brani Fragile e Ritrova i tuoi passi, inizia a utilizzare il suo nome d’arte. Inoltre vince il concorso One Shot Game indetto dalla Honiro Label, casa discografica che inizierà a produrlo. Dal 2017 apre i concerti di Fabrizio Moro, pubblicando poi il primo album intitolato Pianeti.

Questo è anticipato dai singoli Chiave, Sabbia e Ovunque tu sia. Finalmente, nel 2018 riesce a entrare tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo con Il ballo delle incertezze.

Nello stesso giorno, inoltre, esce il nuovo disco Peter Pan. Da questo momento comincia a fare il tutto esaurito durante i suoi concerti. Tra i brani più conosciuti possiamo citare Cascare nei tuoi occhi e Ti dedico il silenzio. Nel 2019 Ultimo torna a calcare il palco dell’Ariston con I tuoi particolari. Negli anni fonda anche l’etichetta Ultimo Records.

Il terzo album in studio, Colpa delle favole, viene anticipato dal singolo Fateme cantà. Per il 2020 annuncia un tour negli stadi italiani, ma vengono rimandati al 2020 a causa dell’emergenza COVID-19. Nel 2021 pubblica l’album Solo e nel 2022 parte il tour degli stadi. A dicembre dello stesso anno annuncia la sua presenza a Sanremo tra i Big.

Sanremo 2018

Nel corso di Sarà Sanremo Ultimo si qualifica tra i partecipanti di Sanremo 2018 tra la categoria Nuove Proposte. Quell’anno porta il brano Il ballo delle incertezze. Questo risulta il suo trampolino di lancio nel mondo della musica.

In questa occasione vince anche il Premio Lunezia per il miglior testo.

Sanremo 2019

Nel 2019 ritorna al Festival di Sanremo con la canzone I tuoi particolari, la quale gli permettere di raggiungere il secondo posto nella classifica finale.

In seguito ottiene il premio TIMMUSIC per il brano più ascoltato in streaming e la certificazione di disco d’oro dalla FIMI.

Canzoni e album

Quanti dischi ha fatto in totale? Passiamo, ora, agli album che ha pubblicato Ultimo nel corso della sua carriera fino ad oggi:

Pianeti (2017)

(2017) Peter Pan (2018)

(2018) Colpa delle Favole (2019)

(2019) Solo (2021)

(2021) Alba (2023)

Quante sono le canzoni che ha composto Ultimo? Stiliamo la lista di quelle che sono diventate dei singoli:

Chiave (2017)

(2017) Ovunque tu sia (2017)

(2017) Sabbia (2017)

(2017) Pianeti (2017)

(2017) Stasera (2017)

(2017) Il ballo delle incertezze (2017)

(2017) Poesia senza veli (2018)

(2018) Cascare nei tuoi occhi (2018)

(2018) Ti dedico il silenzio (2018)

(2018) I tuoi particolari (2019)

(2019) Fateme cantà (2019)

(2019) Rondini al guinzaglio (2019)

(2019) Ipocondria (2019)

(2019) Piccola stella (2019)

(2019) Quando fuori piove (2019)

(2019) Tutto questo sei tu (2019)

(2019) 22 settembre (2020)

(2020) 7+3 (2020)

(2020) Buongiorno vita (2021)

(2021) Niente (2021)

(2021) Supereroi (2021)

(2021) Vieni nel mio cuore (2022)

(2022) Ti va di stare bene (2022)

(2022) Alba (2023)

Ma adesso spostiamo sulla prossima partecipazione di Ultimo a Sanremo scoprendone qualche dettaglio in più…

Ultimo a Sanremo 2023

L’avventura di Ultimo a Sanremo 2023 inizia il 7 febbraio 2023 e porterà sul palco la canzone “Alba“. Nel video di presentazione che possiamo trovare su RaiPlay ha affermato:

“Ho iniziato grazie a questo palco e gli sono molto riconoscente. Mi piace l’idea di chiudere un cerchio. Sentivo che era rimasto un pochino aperto“.

In merito ai suoi colleghi che saranno con lui al Festival, invece, ha rivelato: “Alcuni li conoscevo già, altri li sto conoscendo adesso. L’idea di questo palco mi piace perché c’è una connessione artistica nel semplice parlare con loro, scambiarsi idee e visioni“.

Ma vediamo chi sono questi Big…

I Big di Sanremo 2023

Guardiamo insieme, ora, la lista di tutti i Big che si presenteranno a Sanremo 2023:

Ultimo – Alba

– Alba Tananai – Tango

– Tango Madame – Il bene nel male

– Il bene nel male Giorgia – Parole dette male

– Parole dette male Mr. Rain – Supereroi

– Supereroi Elodie – Due

– Due Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

– Quando ti manca il fiato Marco Mengoni – Due vite

– Due vite Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

– Sali (Canto dell’anima) Lazza – Cenere

– Cenere Mara Sattei – Duemilaminuti

– Duemilaminuti Modà – Lasciami

– Lasciami Paola e Chiara – Furore

– Furore Colapesce Dimartino – Splash

– Splash Leo Gassman – Terzo cuore

– Terzo cuore Articolo 31 – Un bel viaggio

– Un bel viaggio Ariete – Mare di guai

– Mare di guai Cugini di Campagna – Lettera 22

– Lettera 22 Levante – Vivo

– Vivo Coma Cose – L’addio

– L’addio LDA – Se poi domani

– Se poi domani Rosa Chemical – Made in Italy

– Made in Italy Shari – Egoista

– Egoista Gianmaria – Mostro

– Mostro Colla Zio – Non mi va

– Non mi va Sethu – Cause perse

– Cause perse Will – Stupido

– Stupido Olly – Polvere

A condurre, ovviamente, troveremo Amadeus. Accanto a lui per tutte le serate ci sarà Gianni Morandi. Ad alternarsi nel corso della settimana, poi, Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Enogu e Chiara Francini.

Il percorso di Ultimo a Sanremo 2023

Il percorso di Ultimo a Sanremo 2023 ha inizio martedì 7 febbraio 2023. Sul palco dell’Ariston porta la canzone “Alba“, la quale anticipa anche l’uscita del suo nuovo album. Vedremo come si posizionerà in classifica.