Ultimo scartato ai casting di Amici

Nella puntata di domenica 23 gennaio 2022 abbiamo assistito all’eliminazione di Rea ad Amici 21. La decisione è stata di Rudy Zerbi. La cantante, infatti, è risultata ultima in alcune classifiche, insieme ad Albe e Crytical. La produzione, perciò, ha rimesso a ognuno dei giudici di appartenenza la decisione sul futuro dei rispettivi allievi. Se Anna Pettinelli ha voluto tenerli entrambi, Rudy è voluto rimanere coerente con se stesso: “I dati sono tanti e accetto l’eliminazione che io stesso ho proposto e ritengo sia giusto accettare“. Ma perché è stato tirato in ballo Ultimo?

Maria De Filippi, cercando di consolare Rea ha spiegato quanto segue:

“Allora, penso che nelle parole di Rudy non ci sia mai stata la frase che non hai talento. Penso che non lo pensi. Credo che ha constata solo dei risultati, Hai 18 anni. Hai una vita davanti. La volta scorsa è venuta qui a cantare una ragazza che si chiama Mara Sattei. Partecipò da noi 10 anni fa. Forse esiste il momento in cui una ‘esplode’, no? E non necessariamente coincide con un anno di Amici. Ma davvero coincide con tante altre cose. A volte è una questione di maturità, di capacità loro, mia, della produzione di tirare fuori il talento nel momento giusto. […]

Non è questo l’unico posto per diventare un cantante. Te lo dico perché ho visto gente esplodere altrove passare di qua e nessuno l’aveva notata. Ultimo venne ai casting e venne bocciato. Dico la verità. Davvero è successo così. E riempie gli Stadi. Se quel giorno avesse pensato: ‘Oddio, mi hanno scartato da Amici, non canto più’, sarebbe stato un cretino, no? Siccome non sei cretina, ma una ragazza intelligente, non viverla come una sconfitta.[…]“.

