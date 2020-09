1 Grande Fratello Vip: una frase pronunciata da Tommaso Zorzi su Maria Teresa Ruta infiamma gli utenti del web. Il video

Ogni frase all’interno della casa del Grande Fratello Vip può essere motivo di discussione, non solo tra i concorrenti, ma anche tra i telespettatori da casa. Nelle scorse ora, nel mirino, è finito Tommaso Zorzi, a pochi giorni dalla squalifica di Fausto Leali. Ma che sarà accaduto questa volta?

Tutto è cominciato quando in salone la maggior parte dei ragazzi si sono radunati. Tra essi oltre a Zorzi anche Maria Teresa Ruta. La showgirl, forse stanca per le faccende domestiche svolte nel corso della giornata, si è addormentata sul divanetto posizionato vicino al led. Fin qui nulla di strano. Alcuni hanno preso un po’ in giro la Ruta, con Matilde Brandi che chiedeva di farla spostare dal lì di modo che potesse riposare in modo più comodo, lontano dalle chiacchiere degli altri inquilini.

Ad un certo punto, però, Tommaso Zorzi in un clima goliardico avrebbe pronunciato delle frasi (riferite a Maria Teresa Ruta?) che sono piaciute poco al pubblico e che sono state commentate anche da Deianira Marzano su Instagram. L’opinionista ha ricevuto una segnalazione. Ecco quanto emerso:

“Ieri sera verso le 23.20-/23.25 il ‘signore’ Zorzi che voleva svegliare Maria Teresa Ruta ha detto ridendo: “Perché non le diamo fuoco?” e poi: “Perché non facciamo un rito vudù? Più di 10 persone intorno a lui non sono intervenute. Ma scherziamo? Dire certe parole nei confronti di un essere umano è assolutamente da squalifica immediata. Siamo arrivati all’assurdo. Fuori Zorzi subito e mandatelo nei reparti dove ci sono donne che hanno subito nella vita questa cosa atroce”.

E Deianira Marzano ha aggiunto “Provvedimento subito”. Ecco una parte di video che racconta l’accaduto con la frase pronunciata da Tommaso Zorzi.

Se c’è chi chiede la squalifica per quanto detto da Tommaso Zorzi c’è chi, invece, sostiene che l’influencer si sia riferito ad altro. Pare infatti che in Casa sia presente una candela e Zorzi abbia detto ‘Diamole fuoco’ riferendosi all’oggetto e non di certo a Maria Teresa, tanto che poi ad intervenire pare sia stata Adua Del Vesco, che l’avrebbe corretto ‘si dice accendere, non dar fuoco’.

Attendiamo dunque venga fatta luce sulla frase pronunciata da Tommaso Zorzi e capire se verranno o meno presi provvedimenti disciplinari dal GF Vip. Intanto il web è piuttosto infuriato e ancora una volta si è diviso sulla questione.

