Uomini donne, il corteggiatore Mario si tatua il nome di Ida sulla mano (ANTICIPAZIONI)

Debora Parigi | 16 Gennaio 2024

Uomini e donne

Arrivano le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne avvenuta martedì 16 gennaio. Cosa è successo al Trono Classico e a quello Over? Ci sono state delle scelte? Sono avvenuti dei litigi? Ecco quindi quindi tutto quello che c’è stato.

Le anticipazioni di Uomini e donne della registrazione del 16 gennaio

Nuova registrazione di Uomini e donne nel pomeriggio di martedì 16 gennaio e per le anticipazioni rigraziamo Lorenzo Pugnaloni che ha segnalato tutti i dettagli. Ricordiamo che sono rimasti al momento solo due tronisti: Ida e Brando. Inoltre, nel caso qualcuno se lo chiedesse, non è stato presentato nessun nuovo tronista. Questo fa pensare sempre di più che il programma stia valutando di togliere la figura dei tronisti e lasciare solo il parterre.

Ma iniziamo a raccontare cosa è accaduto partendo proprio dal Trono Classico e da Brando. Nella registrazione di ieri Raffaella se ne era andata, così oggi hanno mostrato lui che andava da lei. Hanno quindi parlato e discusso in camerino di quanto accaduto e hanno fatto l’esterna. Durante questa esterna c’è stato anche un bacio tra i due. In studio Beatriz non era molto felice, ma soprattutto ha chiesto al tronista se avesse ad oggi una preferenza tra le due corteggiatrici. Lui ha risposto di no e quindi lei si è molto arrabbiata e ha fatto per andarsene.

Per quanto riguarda Ida, invece, partiamo subito dal corteggiatore Mario e dalla notizia che lo riguarda: si è tatuato il nome di lei sulla mano. Su Mario, però, sono arrivate altre segnalazioni sempre dalla signora della scorsa volta, cioè Mariangela. Ida ci è rimasta molto male, ma poi ha risolto con il suo corteggiatore. Dobbiamo dire che, in ogni caso, non era niente di eclatante questa segnalazione.

Concludiamo le anticipazioni di Uomini e donne con il Trono Over. A tal proposito, Alessandro è uscito con Emanuela, ma hanno deciso di non continuare. Questa uscita non è piaciuta a Roberto e infatti il cavaliere e la dama hanno litigato.