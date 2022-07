1 Federica commenta la crisi tra Matteo e Valeria

I fan di Uomini e Donne si staranno certamente chiedendo come procedono le cose tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone dopo la scelta. Ebbene non sembrano giungere belle notizie, sebbene da parte loro non si fa parola di quanto succede. Sono sempre più insistenti, infatti, i rumor di un crisi tra il tronista e la corteggiatrice.

A dare adito a queste ipotesi il fatto che la coppia sia sempre più distaccata e lontana. Subito dopo la scelta a Uomini e Donne, infatti, i due dopo aver trascorso del tempo fianco a fianco a Roma, pare si siano separati senza mostrarsi più insieme. Altro segnale d’allarme sono le mancate foto di coppia, così come gli auguri di Matteo per il compleanno della sua fidanzata.

Stranezze che continuano a insospettire i fan. Spesso di questo ne ha parlato Deianira Marzano che attraverso fonti e segnalazioni ha spiegato che mancherebbe solo l’ufficialità, ma che ormai certa la rottura. Della stessa idea anche Amedeo Venza, che ha aggiunto come persone vicine a Valeria siano rimaste deluse dagli atteggiamenti di Ranieri.

Come riferito da Coming Soon la non scelta di Matteo, Federica Aversano è stata spesso chiamata in causa e le è stato domandato di esprimersi sulla presunta crisi affrontata dal tronista e la corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza ha confessato di ricevere tantissimi quesiti sulla faccenda: “Sono tutte così le domande. Non ho mai gioito per i momenti difficili di altri. Anzi me ne dispiace”, ha tagliato corto.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone di Uomini e Donne non sono intervenuti, ma non è escluso possano farlo molto presto. Sulla coppia, tra l’altro, sono emerse segnalazioni e accuse varie…