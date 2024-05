Uomini e Donne, scoppia l’alito-gate! Una Dama del Trono Over regala mentine e accusa i Cavalieri

Spettacolo

Nicolò Figini | 8 Maggio 2024

Uomini e donne

Questo pomeriggio il pubblico di Uomini e Donne si è divertito molto a scoprire dell’esistenza dell’alito-gate tra i partecipanti del Trono Over. Ecco il video.

L’alito-gate a Uomini e Donne

La puntata di questo pomeriggio di Uomini e Donne è stata ricca di eventi, soprattutto per quanto riguarda il Trono Over. A un certo punto tra Gianni Sperti e una Dama è scattata anche il bacio, ma in seguito è anche scoppiato l’alito-gate. Ma di che cosa si tratta?

A un certo punto una partecipante del parterre femminile ha puntato il dito contro alcuni Cavalieri, affermando che l’alito di tre o quattro di loro non profuma di fresco. Scatenando la risata di tutti i presenti, infatti, ha continuato rivelando di aver portato anche delle mentine che però non vengono mai utilizzate in generale:

“Colgo l’occasione di dire che avevo preparato dei foglietti da mettere sulle sedie con scritto ‘usare prima del ballo’. Avevo aggiunto anche una caramella alla menta perché, signori per favore, noi abbiamo tutte le mentine e voi non lo so. Lo diciamo sempre, un po’ di rispetto”.

La conduttrice di Uomini e Donne è subito scoppiata a ridere: “Ma cosa sta succedendo? Ma davvero?“. Alessia, questo il nome della Dama ha continuato: “Ti giuro, non la mangiano neanche e non la scartano. Noi lo facciamo per loro, perché non possono?“. Ad aggiungersi è stata anche Barbara: “Anche io lo sento durante il ballo“.

“A volte sembra si senta il tacchino mangiato nel 2023“, ha concluso ironicamente Alessia facendo scoppiare a ridere lo studio intero. Ovviamente non sono stati fatti i nomi per non recare imbarazzo ai diretti interessati. Ma adesso gli spettatori continuano a chiedersi chi siano questi Cavalieri.

Probabilmente non lo scopriremo mai per privacy e rispetto, ma il fatto che sia nato l’alito-gate ha creato grande ilarità sui social.