Uomini e Donne, dopo Roberta Gianni Sperti bacia un’altra dama del trono over

Debora Parigi | 8 Maggio 2024

Uomini e donne

Colpo di scena a Uomini e donne quando improvvisamente Gianni Sperti e una dama del trono over si sono baciati

Momento inaspettato oggi pomeriggio a Uomini e donne quando c’è stato uno scambio di opinioni al centro studio tra la dama Sabrina, gli opinionisti e altri del parterre. Infatti improvvisamente c’è stato un bacio tra la dama e Gianni Sperti che ha lasciato tutti di stucco.

Bacio a sorpresa a Uomini e donne tra Gianni Sperti e una dama dell’Over

A Uomini e donne può succedere davvero di tutto e la puntata andata in onda oggi pomeriggio, mercoledì 8 maggio, ne è la dimostrazione. Sembrava una puntata come un’altra tra discussioni e racconti al centro dello studio. Ma improvvisamente il pubblico si è trovato di fronte a un bacio tra l’opinionista Gianni Sperti e la dama Sabrina.

Per capire cosa è successo, dobbiamo raccontare tutto nel dettaglio. Poco dopo l’inizio della puntata si è parlato di Sabrina che è uscita con un cavaliere. Intorno a lei c’è sempre un po’ di polemica perché esce con vari uomini, ma non pare trovare quello che la colpisce. E così oggi ha parlato di quali siano le cose che la portano a continuare una conoscenza.

Sabrina ha quindi spiegato che dopo l’impatto estetico, lei cerca molto di capire cosa prova col contatto fisico, il tocco con la pelle, l’odore. Inoltre ha detto che ha anche bisogno di baciare un uomo per capire se può funzionare o no. Proprio da qui c’è stata un po’ di discussione in cui ha parlato anche Gianni Sperti che ha criticato la dama.

Dopo un ballo, Gianni è tornato a punzecchiare Sabrina riguardo il contatto con un cavaliere con cui ha ballato. Dopo uno scambio di battute, lei ha provato l’opinionista dicendogli: “Posso provare a baciare te per sentire”. E Sperti ha accettato. Così, tra la sorpresa di tutti i presenti (Maria compresa), si sono messi al centro dello studio e si sono baciati.

Finito il bacio Sabrina ha anche detto che il bacio con Gianni Sperti le è piaciuto. Questo è uno dei suoi modi di capire se possa esserci qualcosa con un uomo oppure no. Non è la prima volta che ha Uomini e donne Gianni bacia una dama. Era successo in passato anche con Roberta.