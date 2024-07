Tre ex di Non è la Rai dovrebbero entrare a far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello come unico concorrente

Secondo le recenti indiscrezioni, a far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello saranno anche tre ex volti di Non è la Rai, che gareggeranno come unico concorrente.

I nuovi rumor sul cast del Grande Fratello

Manca un mese e mezzo alla partenza della nuova edizione del Grande Fratello e tutto inizia a essere pronto per il ritorno del reality show. Il programma, che vedrà ancora una volta la conduzione di Alfonso Signorini, debutterà infatti a metà settembre su Canale 5 e di certo ne vedremo di belle. Proprio in queste settimane intanto si sta definendo il cast, che sarà composto non solo da Vip, ma anche da Nip. Tante le indiscrezioni che stanno girando in rete, ma che tuttavia non hanno ancora trovato conferma da parte della produzione.

Solo nelle ultime ore si è mormorato che gli autori abbiano messo gli occhi su tre grandi protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Di chi parliamo? Nientemeno che di Alessia Pascarella, Lino Giuliano e Maika Randazzo. L’idea sarebbe quella di ricreare un trio come quello dello scorso anno, formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Ma non è finita qui.

Stando a quanto rivela TvBlog, pare che quest’anno a far parte del cast del Grande Fratello saranno anche tre ex volti di Non è la Rai. Parliamo di Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi, che tuttavia dovrebbero gareggiare come unico concorrente.

Precisiamo però che attualmente gli autori del reality show di Canale 5 non hanno confermato le voci di corridoio, che al momento dunque sono destinate a rimanere tali. Di certo però c’è grande curiosità sul cast di concorrenti della prossima edizione e senza dubbio le aspettative non verranno deluse. Ma chi sarà a varcare la tanto ambita porta rosa? Non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprirlo.