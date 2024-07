In queste ore si sta diffondendo l’indiscrezione secondo la quale a Uomini e Donne potrebbe tornare il tanto apprezzato Trono gay nella prossima stagione televisiva.

Torna il trono gay a Uomini e Donne?

Non molti giorni fa Lorenzo Pugnaloni aveva dato le prime indiscrezioni in merito al ritorno in TV su Canale 5 di Uomini e Donne. Pare che le registrazioni avranno inizio a partire dal 28 e 29 agosto 2024 e nella prima puntata ritroveremo le coppie di Temptation Island insieme a Filippo Bisciglia. Ovviamente non mancheranno le presentazioni dei nuovi Tronisti e dei volti del parterre Over.

In queste ore però si sta diffondendo un nuovo rumor relativo alla reintroduzione di un segmento che era stato eliminato diversi anni fa. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, infatti, sarebbero stati aperti i casting per cercare i protagonisti del Trono gay. In passato abbiamo visto al centro dell’attenzione Claudio Sona, che all’epoca ha scelto Mario Serpa, e Alex Migliorini che ha puntato tutto su Alessandro D’Amico.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, un amatissimo Cavaliere potrebbe lasciare il programma

Ovviamente al momento non sappiamo cosa ci sia di vero in tutto ciò e tale indiscrezione su Uomini e Donne va presa con le pinze. Inoltre, nel caso in cui tutto ciò corrispondesse al vero, non sappiamo nemmeno dove potrebbe voler puntare la produzione. Dopo aver dato spazio per due volte a coppie formate da due uomini potrebbe scegliere di aprire le porte a un trono tutto al femminile.

Come sempre vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più, ma per il momento non possiamo fare altro che attendere l’inizio della messa in onda. Sappiamo infatti che le puntate dovrebbero partire nella prima metà di settembre 2024. In questo modo si darà il tempo a Maria De Filippi di registrare alcune puntate prima dell’effettivo debutto nelle case degli italiani. Vi terremo aggiornati.