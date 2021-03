1 Uomini e Donne e Amici non andranno in onda

In queste ultime ore è giunta una notizia legata ai programmi condotti da Maria De Filippi. Nella fattispecie facciamo riferimento a Uomini e Donne e Amici. Entrambe le trasmissioni, nel cuore dell’affezionato pubblico di Canale 5, sono tra le colonne portanti della rete del Biscione. Il people show e il talent (quest’ultimo giunto alla fase cruciale del Serale) non verranno trasmessi durante la giornata di giovedì 18 marzo.

“Chiamatela casualità ma giovedì i programmi di Maria De Filippi non andranno in onda” – si legge dal sito di Davide Maggio. Alla base di questa presa di posizione, però, vi sono delle ragioni, che sono state meglio spiegate dal giornalista. Tra due giorni, infatti, come leggeremo e come di certo sarete al corrente, verrà celebrata la giornata dedicata alle vittime del Covid. Ma ecco quanto si apprende in merito a Uomini e Donne e Amici:

“Come probabilmente saprete, il 18 marzo ricorre la Giornata Nazionale per le vittime del Covid ma essendo Uomini e Donne e Amici già registrati non c’è la possibilità di inserire un ricordo. Rispedita al mittente la richiesta dei piani alti di editarle o di realizzare un cappello per le puntate già pronte”.

Ha precisato il portale web. Pare quindi che per la giornata di giovedì 18 marzo 2021 la messa in onda di Uomini e Donne e Amici non è garantita. I due programmi slittano quindi a venerdì e lì scopriremo come si evolveranno le questioni legate alle coppie del dating show e il percorso degli alunni pronti ad esordire al Serale del talent.

Le notizie non sono finite qui…