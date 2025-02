Stando alle ultime voci di corridoio emerse nelle ultime ore, Angela Caloisi sarebbe incinta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che a breve sposerà Paolo Crivellin, starebbe aspettando il suo primo figlio.

Dolce attesa per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne?

Ben sette anni fa il pubblico di Uomini e Donne assisteva al trono di Paolo Crivellin. Dopo un lungo percorso fatto di alto e bassi, l’ex tronista decise di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Angela Caloisi, iniziando con lei una storia d’amore. Con il passare del tempo la coppia si è mostrata spesso sui social complice e innamorata e ancora oggi i due sono più affiatati che mai. Solo poche settimane fa intanto è arrivata una notizia che ha emozionato tutto il pubblico e i fan del programma di Canale 5.

A poche ore dall’inizio del nuovo anno infatti Paolo ha stupito la sua Angela con una romanticissima proposta di matrimonio. Nei mesi a venire dunque Crivellin e la Caloisi daranno il via ai preparativi per le nozze, attesissime da tutti i loro follower. In queste ore come se non bastasse è arrivata un’altra notizia che sta già facendo discutere il web e che coinvolge proprio l’ex corteggiatrice del dating show. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto ha riportato Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione anonima, Angela Caloisi sarebbe incinta e starebbe aspettando il suo primo figlio, concepito naturalmente proprio dall’amore con Paolo Crivellin. I due ex volti di Uomini e Donne dunque starebbero per diventare genitori e ovviamente la voce di corridoio sta già facendo il giro del web.

Nonostante a oggi né Angela né Paolo abbiano confermato le indiscrezioni, in molti si stanno già congratulando con questa meravigliosa coppia, che di certo è una delle più amate tra quelle nate all’interno del dating show.