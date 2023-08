NEWS

Andrea Sanna | 20 Agosto 2023

Si è diffusa la notizia che Gabriela di Temptation Island sarebbe stata contattata per partecipare al GF. Lei risponde e smentisce

La segnalazione su Gabriela di Temptation Island

Ciro Petrone potrebbe non essere il solo ex protagonista di Temptation Island (lui ha fatto però la versione vip) a partecipare al Grande Fratello. Una segnalazione racconta infatti che a un passo dal reality di Canale 5 ci sarebbe anche Gabriela Chieffo.

La ragazza ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island insieme al fidanzato Giuseppe Ferrara. I due sono stati tra i protagonisti più amati della trasmissione e ancora oggi sono quelli che più attirano l’attenzione del web.

Stando a quanto scritto riferito in direct a Deianira Marzano, sarebbe stata contattata dalla redazione del GF. Secondo la ricostruzione Gabriela di Temptation Island avrebbe raccontato di aver fatto il provino e la stessa pare abbia detto anche che a settembre farà parte della rosa dei concorrenti.

Ecco quanto si legge dal messaggio raccolto dall’influencer campana: “Ciao Deianira hanno fatto la stessa crociera mia. Lui è tranquillo, buono. Lei si sentiva Miss Mondo, si atteggiava, anzi lei a lui lo bacchettava spesso. Poi lei ha raccontato ha fatto il provino del Grande Fratello. L’hanno chiamata loro a lei e ha detto che a settembre entrerà come concorrente poi non so se ha raccontato la verità o una bugia”.

La segnalazione su Gabriela di Temptation Island – storia Deianira Marzano

La notizia di una possibile presenza di Gabriela Chieffo al Grande Fratello dopo aver già preso parte a Temptation Island, sembra attirare la curiosità di molti. Ma non trova riscontro da parte della diretta interessata. Quest’ultima infatti appreso ciò che si dice sul suo conto ha deciso di intervenire e smentire il pettegolezzo:

“Ci tengo a smentire SUBITO”, ha detto Gabriela. La protagonista di Temptation Island ha spiegato di essere sotto contratto quindi si tratterebbe di una stupidaggine. Peraltro ha voluto smentire anche la persona che ha detto che lei sarebbe una ragazza altezzosa.

La storia di Gabriela di Temptation Island

Quindi Gabriela dopo il reality delle tentazioni NON la vedremo al Grande Fratello e a smentire è stata proprio lei!