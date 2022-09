Uomini e donne, un nuovo cavaliere per Gemma (e Tina chiede l’intervento del medico) – ANTICIPAZIONI

1 Anticipazioni Uomini e donne Trono Over

Si è svolta oggi pomeriggio, lunedì 12 settembre, una nuova registrazione di Uomini e donne e per le anticipazioni ringraziamo la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Si tratta dell’unica registrazione per questa settimana del dating show di Maria De Filippi. Andiamo quindi a vedere che è successo.

Partiamo dal Trono Over in cui ancora una volta sono stati protagonisti i litigi. Di nuovo, infatti, hanno discusso animatamente Ida e Riccardo. Ma non solo, c’è stato il battibecco tra Armando e Alessandro. Insomma la nuova stagione è partita già infuocata.

Per quanto riguarda Roberta e Alessandro, le anticipazioni di Uomini e donne riferiscono che l’uscita c’è stata. Infatti avevano parlato di questa voglia di conoscersi nella scorsa registrazione. Sono quindi andati a cena insieme e hanno raccontato cosa è successo. Purtroppo, però, non è scattato nulla e quindi hanno deciso di interrompere. La dama, comunque, rimarrà nel parterre.

Per Gemma Galgani è arrivato un nuovo corteggiatore che ha tenuto. Inoltre è tornato in scena il medico. Si perché Tina Cipollari voleva far visitare Gemma. Concludiamo dicendo che sono stati ospiti della puntata Isabella e Fabio.

Passiamo adesso al Trono Classico…