Nella giornata di ieri 18 febbraio si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne. Ecco quali sono tutte le anticipazioni del dating show condotto da Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne: Tina a Parigi

Uomini e Donne prosegue le sue registrazioni. E proprio nella giornata di ieri 18 febbraio c’è stato un nuovo appuntamento con le storie dei protagonisti del programma TV di Canale 5. Immagini che vedremo però nei prossimi giorni/settimane.

Intanto però abbiamo le prime anticipazioni di Uomini e Donne che ci rivelano quello che si è verificato nel dettaglio. A fornire tutti i particolari è stato LorenzoPugnaloni.it sulla propria pagina ufficiale.

Tra i tanti argomenti a destare maggiore attenzione è senza dubbio il trono di Tina Cipollari, nonché opinionista della trasmissione. Lei, che ha voluto rimettersi in gioco, ha portato in esterna Cosimo, uno dei Cavalieri arrivati ieri lei. A quanto pare la conoscenza tra i due prosegue bene, come reso noto dalle anticipazioni di Uomini e Donne, e Tina sarebbe intenzionata a programmare con lui un viaggio a Parigi.

Sicuramente questo episodio non passerà inosservato e farà molto chiacchierare!

Le altre news sul Trono Over

Nel mentre però le anticipazioni di Uomini e Donne non sono certamente finite qui. Sempre dal Trono Over giunge la notizia che una coppia ha deciso di uscire insieme dal programma e approfondire così la conoscenza al di fuori, senza le telecamere. Parliamo di Giorgio e Claudia.

Nel mentre invece Sabrina ha scritto una lettera a Giuseppe. Non comprende infatti perché il Cavaliere di Uomini e Donne abbia deciso di mettere un punto alla conoscenza con lei. Poi hanno deciso di uscire insieme e chiarirsi.

Sabrina tra le altre cose pare volesse lasciare lo studio, ma quando ha ballato on Giuseppe ha poi cambiato idea.

C’è stato spazio poi anche per Gemma. Per lei sono arrivati due corteggiatori che sta conoscendo. Uno di loro è andato con lei in esterna. Si chiama Valter e si tratta di un musicista. A quanto pare per quanto siano usciti insieme tra loro non sarebbe scattato nulla. Dalla sua il Cavaliere ha affermato di non aver gradito per nulla.

Nel parterre di Uomini e Donne è anche rimasta Giulia, che era arrivata per Giorgio. Barbara invece ha deciso di interrompere la conoscenza con il suo spasimante. Per Agnese invece sono arrivati in due e ha deciso di tenerli.

Uomini e Donne, le anticipazioni del Trono Classico

Spazio infine anche al Trono Classico.

Nello specifico come evidenziato dalle anticipazioni riportate da LorenzoPugnaloni.it, durante la registrazione di ieri si è parlato anche di Gianmarco.

Il tronista ha deciso di fare delle esterne. La prima con Nadia e un’altra con Cristina.

Mentre si trovava in studio ha poi deciso anche di fare alcune eliminazioni e rispedire a casa due delle corteggiatrici arrivate per lui. Liane intanto era lì presente in studio.