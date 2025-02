Oggi durante la puntata di Uomini e Donne una dama è arrivata per Alessio, ma ha sbagliato strada ed è uscita dallo studio! Il momento ha chiaramente fatto divertire tutti ed è diventato virale sui social.

La gaffe a Uomini e Donne

Dopo il Festival di Sanremo 2025 si torna a parlare co più insistenza dei programmi di rito del pomeriggio. Tra questi Uomini e Donne, per esempio, che è sempre presente a pieno regime sul palinsesto televisivo di Canale 5 con le storie dei protagonisti. Oggi pomeriggio per esempio c’è stato un divertente colpo di scena che ha attirato l’attenzione di tutti.

Stavolta però non parliamo di liti accese nel parterre, come spesso accade o strane dichiarazioni che dividono l’opinione pubblica. Stavolta no, c’è stato un imprevisto con protagonista una dama che coinvolge la scalinata di Uomini e Donne. E ancora una volta no, non c’è stata alcuna caduta, anzi!

Durante la puntata di oggi pomeriggio, è arrivata in studio una dama di nome Noemi. Ha 33 anni e arriva da Como. È arrivata per corteggiare il cavaliere Alessio. Ma ha regalato un momento insolito e divertente.

Piuttosto emozionata la giovane all’arrivo ha preso una direzione sbagliata, prendendo la strada sbagliata, tanto da uscire dallo studio. Maria De Filippi ha prontamente richiamato l’attenzione di Naomi, suggerendole così di prendere la via opposta per entrare in studio.

Inutile dirvi che nello studio Uomini e Donne tutti sono scoppiati a ridere, divertiti dal momento. La scenetta, come detto, è diventata virale sui social e ha scatenato le reazioni di tutti i presenti, tra cui l’inconfondibile risata di Gianni Sperti!