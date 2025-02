Fedez annuncia il ritorno live a distanza di sei anni e il concerto a Milano registra il sold out in sole sei ore

Ieri pomeriggio sono stati messi in vendita i biglietti per il concerto evento che Fedez terrà il prossimo settembre al Forum di Milano. In sole sei ore la data è risultata sold out e non è mancato il post di ringraziamento del rapper.

Fedez fa sold out a Milano

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2025, Fedez lunedì ha annunciato il suo ritorno live a distanza di sei anni. Il prossimo 19 settembre dunque il rapper tornerà sul palco per un concerto evento che si terrà al Forum di Milano. Si tratterà di uno show speciale, con il palco al centro, e di certo c’è grande attesa per questo spettacolo. In merito Federico ha dichiarato:

“È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo. Esattamente 10 anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi. Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi. È arrivato il momento di rincontrarci. È arrivato il momento di tornare a casa”.

Ieri pomeriggio dunque sono stati messi in vendita i biglietti per questo show, attesissimo da tutti i fan. Ieri sera però, a distanza di sei ore, è arrivata una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Il concerto di Fedez a Milano ha infatti già registrato il sold out e per questo motivo il rapper ha deciso di aggiungere una seconda data, il 20 settembre. In merito il cantante ha affermato emozionato: “Sold out in poche ore il primo Forum con palco a 360°. Sono senza parole, grazie!”.

Grande traguardo dunque per Federico, che di certo si sta godendo questo bellissimo momento. Il rapper nel mentre è anche tornato in studio e nei prossimi mesi rilascerà il suo nuovo album di inediti.