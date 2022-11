Le anticipazioni di Uomini e Donne

Nella giornata di oggi si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, e come al solito anche stavolta non sono mancati degli enormi colpi di scena! Dalle anticipazioni del Trono Over e del Trono Classico infatti giungono due notizie bomba, che stanno già facendo discutere il web. Ma andiamo con ordine e vediamo quello che è accaduto all’interno del dating show di Maria De Filippi. A svelarci i retroscena della puntata è come sempre la pagina Uominiedonneclassicoeover.

Partendo dal Trono Over, dopo un lungo percorso e tante discussioni, Ida e Alessandro hanno deciso di lasciare il programma insieme! La Platano, da quanto si legge, pur non affermando di essere innamorata, fa intendere di provare un sentimento molto forte. Ma come ha reagito Riccardo? Sembrerebbe che Guarnieri sia stato in silenzio, mentre a dire la sua è stata Roberta, che ha dichiarato che secondo il suo pensiero i due non sarebbero innamorati.

Ma quali anticipazioni giungono dal Trono Classico di Uomini e Donne? A sorpresa Federica ha deciso di abbandonare il trono. La Aversano ha spiegato di avere difficoltà nel gestire la sua vita e nell’organizzarsi per partecipare alle registrazioni. Ma non solo. La tronista ha spiegato che lo scorso anno riusciva a conciliare tutto per via del forte interesse che aveva per Matteo Ranieri, cosa che non sta accadendo con i suoi corteggiatori. In più Federica ha affermato di essere rimasta delusa dal comportamento di Federico, che la scorsa puntata non si era presentato in esterna. La Aversano così a due mesi dall’inizio del suo percorso ha abbandonato il trono.

Federico D intanto è uscito in esterna con Noemi, che tuttavia ha affermato di volersi eliminare, non essendo rimasta colpita di testa dal tronista. A quel punto però in studio viene mostrata una foto di Noemi mentre bacia un altro ragazzo, e a così a eliminare la corteggiatrice è proprio Federico.

