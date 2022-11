Amici 22, Wax e Claudia si sono lasciati (VIDEO)

Wax e Claudia di Amici 22 si sono lasciati

Come ogni anno anche ad Amici 22 stanno nascendo delle coppie. Una di queste è formata dal cantante Wax e dalla ballerina Claudia. Nel pomeridiano della scorsa settimana Maria De Filippi ha mandato in onda un bacio che si sono scambiati. in questi giorni si sono avvicinati sempre di più, fino a quando tra i due non è scattato il bacio. Proprio il cantante ha affermato con ironia di voler dare alla ballerina un “bacio alla Shakespeare”, e naturalmente il momento non è passato inosservato.

Nel daily di oggi, però, qualcosa è cambiato e i rapporti tra i due sono diventati più freddi di prima. Nel filmato disponibile anche su Mediaset Infinity li vediamo ognuno per conto suo. Non si parlano più anche se si incrociano per la casetta. Ognuno fa la sua vita. Fino a quando non si ritrovano a parlare in giardino. Il cantante inizia: “Si è creato disagio perché sono cambiate delle cose da me verso di te che non ti piacciono. Perché magari ti do poco affetto. Pensavo anche tu la pensassi così. Quando hai voglia bene e quando non hai voglia niente“.

Negli ultimi giorni sembra che i rapporti tra Wax e Claudia si siano raffreddati e… #Amici22 pic.twitter.com/WxKqon92qm — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 4, 2022

Lei ha replicato: “Esatto, sono d’accordissimo con te. Io dico, non ha voglia per quattro giorni, sono tanti“. Allora Wax fa una domanda alla sua coinquilina di Amici 22: “Vuoi chiuderla qua? Basta che lo dici“. E lei, senza pensarci, risponde che per lei è già finita: “Nel momento in cui non parliamo non abbiamo nessun tipo di niente. Come se non esistessimo l’uno per l’altra…“. Wax la interrompe:

La soluzione sarà questa, non lo so. Non so come comportarmi, te lo giuro. Queste cose non le conosco. Non sto cercando di fare il cattivo. Per me questo è naturale. Te lo dico sincero. A me una cosa di te che mi fa stare molto bene è quando ti guardo. Te lo giuro. Mi dà tanta calma, non l’avevo mai trovata in nessuno. Poi che le cose non siano andate bene succede. Basta. Ok?.

