Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne

Venerdì 29 e sabato 30 aprile si sono svolte due nuove registrazioni di Uomini e Donne, tra le ultime della stagione, e in queste ore sui social sono emerse le prime anticipazioni. A svelare quello che è accaduto in studio è stata la pagina Uominiedonneclassicoeover, e da quello che si legge apprendiamo che protagonisti assoluti sono stati nuovamente Ida e Riccardo. Come ormai ben sappiamo da qualche settimana Guarnieri ha fatto ritorno all’interno del dating show, dopo la fine della storia con Roberta, attirando fin da subito l’attenzione della sua ex compagna. Ma cosa è accaduto nel corso delle registrazioni? Andiamo a scoprirlo.

Come si legge, il Cavaliere si è seduto al centro studio con Gloria, con la quale aveva iniziato una conoscenza. La Dama tuttavia ha interrotto la conoscenza e ha fatto intendere che è ormai un capitolo chiuso. Gloria al momento sta infatti frequentando un altro Cavaliere, col quale le cose sembrerebbero procedere nel migliore dei modi.

Ma non solo. Come ci svelano le anticipazioni di Uomini e Donne, a quel punto a intervenire è stata proprio Ida. Secondo la Dama infatti Riccardo avrebbe dei comportamenti ambigui, e secondo il suo pensiero sarebbe ancora interessata a lei. La Dama ha così invitato Guarnieri a prendere una posizione definitiva e a fare chiarezza sulla situazione una volta per tutte. Riccardo così ha ammesso di vedere in Ida soltanto un’amica e di non volere tornare a frequentare la Dama.

La Platano dal suo canto non sembrerebbe essere convinta, e pare essere ancora innamorata di Guarnieri. Ma cosa accadrà dunque tra i due nelle prossime settimane? Ida e Riccardo torneranno a frequentarsi o la loro storia d’amore è ormai solo un ricordo lontano? Non resta che attendere le ultime puntate di questa edizione per scoprirlo.

