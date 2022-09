1 Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne

Oggi si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne e come al solito non mancano le anticipazioni di quello che vedremo su Canale 5 tra qualche giorno. Siamo ormai entrati nel vivo di questa edizione, e il pubblico si è appassionato non solo ai percorsi dei quattro nuovi tronisti, ma anche a quelli dei protagonisti del Trono Over. Ma cosa è accaduto dunque in studio? Andiamo a scoprirlo. A svelarci le anticipazioni della nuova puntata come sempre è la pagina Uominiedonneclassicoeover.

Stando a quanto riportato, sembrerebbe che il Trono Over sia stato il protagonista assoluto di questa registrazione. A centro studio abbiamo infatti visto Roberta e Alessandro, che hanno avuto una discussione a causa di Ida. Secondo la Di Padua infatti il Cavaliere sarebbe ancora interessato alla Platano. Alessandro così a sorpresa ha ammesso di essere innamorato di Ida, e alla fine i due hanno deciso di uscire in esterna insieme. Riccardo Guarnieri nel mentre non era presente in studio.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne ci svelano anche che Gemma Galgani sta proseguendo la conoscenza con il Cavaliere Roberto, che nel mentre sta frequentando anche la Dama Silvia. Ma come proseguirà dunque questo nuove interesse di Gemma? Non resta che attendere per scoprirlo.

Si è poi passati al Trono Classico, dove abbiamo appreso che la nuova tronista Lavinia Mauro ha dato il suo primo bacio a uno dei suoi corteggiatori. Andiamo a scoprire tutto quello che è accaduto in studio.