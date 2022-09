1 Le anticipazioni di Uomini e Donne

Poche ore fa si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne e come al solito non sono mancati colpi di scena e tante emozioni. Siamo infatti entrati nel vivo del programma e i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico stanno portando avanti le loro conoscenze. Ma cosa ci svelano le anticipazioni e cosa è accaduto ieri in studio? Andiamo a scoprirlo. A raccontarci tutti i retroscena è stata la pagina Uominiedonneclassicoeover.

Partendo dal Trono Over, Gemma Galgani ha iniziato a frequentare un nuovo Cavaliere, di nome Roberto, col quale sembrerebbe avere una notevole intesa. Ida nel mentre sta proseguendo la sua conoscenza con Claudio e anche in questo caso pare che tutto proceda a meraviglia tra i due. Alessandro sta invece continuando a uscire con Roberta, tuttavia tra i due c’è stata una discussione a causa di un messaggio.

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano anche che il Cavaliere Pino ha iniziato a frequentare la Dama Marina. Non si è parlato invece di Alessandro e Pinuccia. Tuttavia tra quest’ultima e Tina Cipollari c’è stata l’ennesima accesa lite e la Dama è scoppiata a piangere nel backstage e a intervenire è stata la stessa Maria De Filippi.

Ma cosa è accaduto nel Trono Classico? Un tronista ha dato il suo primo bacio! Andiamo a scoprire di chi si tratta e tutto quello che è accaduto durante l’ultima registrazione del dating show.