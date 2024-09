Arrivano le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne avvenuta il 12 settembre. Per il Trono Over è tornato nel parterre uno dei protagonisti della scorsa edizione del dating show e non sono mancate le discussioni. Prime esterne per i quattro tronisti. Vediamo cosa è accaduto.

Anticipazioni del 12 settembre di Uomini e donne: Trono Over

Si è conclusa da poco una nuova registrazione di Uomini e donne e quindi sono uscite le anticipazioni riguardo ciò che vedremo nelle prossime settimane. A tal proposito ringraziamo il sito Isa e Chia che ha riportato tutto nel dettaglio.

Iniziamo quindi dal Trono Over e da una grande ritorno: Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano. Il cavaliere è entrato in studio acclamato dal pubblico e si è seduto presentadosi alle dame. Poi ha ballato con Cristina, ma in amicizia. Tina gli ha fatto i complimenti per com’è cambiato fisicamente, trovandolo più pulito e asciutto.

Per quanto riguarda Gemma Galgani, invece, ha ricevuto molti messaggi da Valerio in settimana, ma dopo averlo fatto entrare e aver accettato le rose, ha deciso di mandarlo via. Ha invece visto due volte Raffaele e vuole proseguire la conoscenza con lui. Inoltre è sceso un uomo per Cristina, ma lei lo ha mandato via.

Le anticipazioni di Uomini e donne del 12 settembre rivelano che non sono mancate anche delle discussioni. In pratica Matteo è uscito con Barbara e con Morena decidendo di proseguire la conoscenza con quest’ultima. Lei però stasera uscirà con Mariuccio. Non vuole continuare con Barbara perché sono troppo diversi e non ha tempo.

A questo punto è intervenuta Aurora dicendo di aver saputo che lui non era realmente interessato a lei. Alla fine, dopo varie discussioni, è venuto fuori che a dire questa cosa era stato Massimo, ma lui ha negato. Comunque Barbara ha creduto a Matteo ma la conoscenza è in ogni caso finita. Giada è uscita con Marcello (con lui è scattato un bacio) e con Andrea che vuole continuare a frequentare. E ha ballato proprio con quest’ultimo.

Nel parterre del Trono Over è arrivato un altro nuovo cavaliere, Sergio. Si tratta di un signore di 64 anni della provincia di Venezia che è uscito con Ida e con Sabrina. Con la prima ha chiuso subito, mentre con la seconda è scattato il bacio e anche una serata insieme. Sergio ha però deciso di conoscere anche altre donne, mentre Sabrina gli ha dato l’esclusiva. Proprio per questo la dama è stata attaccata dal pubblico, dagli opinionisti e anche dai tronisti.

Cosa è successo al Trono Classico

Continuiamo le anticipazioni di Uomini e donne del 12 settembre parlando del Trono Classico. I tronisti, infatti, hanno iniziato le loro prime esterne. Per quanto riguarda gli uomini, Michele è uscito con Aimal che in realtà era scesa per Alessio. Ma dopo l’esterna insieme ha cambiato idea su Michele.

Alessio, invece, è uscito con Jenny. L’esterna è andata molto bene e lei in studio si è commossa perché le piace tanto il tronista.

Per quanto riguarda le donne, Martina è uscita con Ciro e ha detto che le piace e che la mette in difficoltà. Inoltre è uscita con Marco che però era interessato a Francesca. Il corteggiatore le ha detto chiaramente che la reputa superficiale per ciò che ha detto la scorsa volta. In pratica nella scorsa registrazione Martina aveva detto che nessun corteggiatore l’aveva colpita. I due hanno chiuso la conoscenza.

Concludiamo con Francesca che è uscita con due ragazzi ma non si sono viste le esterne. Il motivo è perchè lei era in ansia e nel panico. Tra l’altro in studio ha anche pianto dicendo che non si sente a suo agio. Maria quindi è intervenuta dicendole che è solo l’inizio e che piano piano si sbloccherà e si deve dare tempo.