NEWS

Nicolò Figini | 23 Aprile 2023

Uomini e donne

Ecco tutte le anticipazioni sul Trono Over e Trono Classico in base alle registrazioni del 22 aprile 2023

La registrazione del 22 aprile 2023 di Uomini e Donne

Nella giornata di ieri, sabato 22 aprile 2023, sono state effettuate le registrazioni di Uomini e Donne. Per il momento il dating show è in pausa su Canale 5 e ritornerà in onda dopo il 25 aprile. Sono tanti gli eventi che vedremo nei prossimi giorni, soprattutto per quanto riguarda il Trono Over.

Come riporta, sempre con grande precisione, Lorenzo Pugnaloni su Instagram la puntata si apre con Gemma, la quale è uscita con un signore. Elio, nel frattempo, la ricontatta e la Dama chiede spiegazioni in merito. Il Cavaliere parla di amicizia, ma alcuni presenti in studio lo attaccano perché sostengono che in questa trasmissione si va a cercare l’amore.

Elio, poi, ha chiesto a Paola di continuare la loro conoscenza nonostante gli avvenimenti della volta scorsa e ricominciano ad attaccarlo. Inizia così uno scontro tra Elio e Tina, ma Maria interviene per calmare gli animi e ridimensionare la situazione.

Si passa, quindi, ad Armando e Aurora. Viene tirata in ballo Lucrezia (corteggiatrice di Gianluca De Matteis e ragazza che Cavaliere ha corteggiato a sua volta due anni fa). Aurora l’ha chiamata per chiederle se si è frequentata con Armando dopo la trasmissione. Lucrezia ha informato Armando della richiesta e lui si è molto arrabbiato.

Si è messo in mezzo anche Riccardo, il quale è arrivato quasi alle mani con Armando ma Maria è intervenuta per separarli. Hanno, quindi, chiamato Lucrezia al cellulare e ha fatto ascoltare a Gianni gli audio che le ha inviato Aurora. Dalla registrazione di Uomini e Donne del 22 aprile 2023, inoltre, sappiamo che c’è stato un malinteso. Si pensava che Aurora volesse far testimoniare il falso a Lucrezia, ma non è così.

Per quanto riguarda, invece, il Trono Classico Nicole ha fatto un’esterna con Andrea e si sono baciati con passione. Questo ha fatto arrabbiare Carlo, il quale ha voluto allontanarsi dallo studio ma Nicole l’ha richiamato dentro. Gianni non ha trovato vera la reazione del corteggiatore e concorda con Roberta definendolo un “sottone“.

Concludiamo le anticipazioni di Uomini e Donne con Luca Daffrè e il chiarimento con Alessandra durante la loro esterna. Seguiteci per tante altre news.