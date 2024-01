Bacio al centro studio per Ida e una coppia lascia Uomini e donne tra le polemiche (ANTICIPAZIONI)

NEWS

Debora Parigi | 22 Gennaio 2024

Uomini e donne

Nella registrazione di Uomini e donne del 22 gennaio non sono mancati i colpi di scena. Molti litigi e polemiche al Trono Over con una coppia che ha lasciato insieme il programma. E per il Trono Classico c’è stata una nuova segnalazione per uno dei corteggiatori. Vediamo tutte le anticipazioni di ciò che è accaduto.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 22 gennaio

Questo pomeriggio, lunedì 22 gennaio, c’è stata una nuova registrazione del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne. E per le antcipazioni ringraziamo come sempre Lorenzo Pugnaloni. Cosa è successo oggi? Non sono mancati i litigi e le tante polemiche, specialmente all’Over. E si è anche tornati a parlare di Gemma Galgani.

Partiamo quindi proprio dal Trono Over con una coppia molto discussa: Alessio e Claudia. Alessio ha scritto una lettera a Claudia che l’ha lasciata stupita. Poi il cavaliere è arrivato al centro dello studio con uno spazzolino e altri oggetti che stavano a significare “vieni a vivere a casa mia”. La dama all’inizio ha detto di no e per questo è nata la polemica in cui è stata molto attaccata, in particolare da Tina Cipollari. A questo punto lei ha lasciato lo studio, lui le è corso dietro e si sono baciati. Quindi hanno deciso di lasciare il programma insieme.

Passiamo a Gemma Galgani, non molto protagonista ormai da molte settimane. Sia Gemma che Barbara si sono sedute al centro dello studio per lo stesso uomo: Orfeo. Il cavaliere, però, ha chiuso la conoscenza con la Galgani. Mentre è stata Barbara a chiudere con lui perché secondo lei è troppo interessato all’aspetto fisico. La dama Ida, invece, è uscita dallo studio quando il cavaliere Luciano ha accettato di conoscere una donna venuta per lui. A quel punto il cavaliere ha deciso di non tenere la nuova arrivata ed è corso dalla dama.

Continuando a parlare del Trono Over, le anticipazioni di Uomini e donne riferiscono che Alessandro ha chiuso con Maura, una ragazza che stava conoscendo. A questo punto è scoppiata una grande discussione che ha coinvolto anche Roberta, Ida e Mario. In pratica Roberta e Mario hanno detto di avere delle perplessità riguardo i sentimenti di Alessandro per Ida. Successivamente Alessandro ha litigato anche con Cristina. Poi il cavaliere ha chiesto a Roberta di ballare (di nuovo), ma lei ha nuovamente rifiutato.

Trono Classico: Ida e Brando hanno scelto?

Le anticipazioni di questa registrazione di Uomini e donne parlando anche del Trono Classico e quindi di Ida e Brando. Partiamo proprio da Ida per la quale sono scesi tre nuovi corteggiatori. Tra questi la tronista ha deciso di tenerne uno che è stato in passato amico di Mario.

A proposito di Mario, su di lui è arrivata un’altra segnalazione, questa volta da un’altra ragazza. Ida si è quindi molto arrabbiata ed è uscita dallo studio. Lui le è corso dietro, sono quindi rientrati in studio e hanno ballato insieme. Durante il ballo l’ha presa in braccio e si sono baciati, ma lei non lo ha scelto. Quindi il percorso continua ancora.

Concludiamo parlando del trono di Brando. Il tronista è andato a riprendere Beatriz e in esterna si sono baciati. A questo punto Raffaella ha abbandonato lo studio, così Brando gli è andato dietro per riprenderla. Ma non sono più rientrati.