Nella giornata di ieri 29 ottobre presso gli studi Titanus Elios, si è tenuta una nuova registrazione del dating show. Le anticipazioni di Uomini e Donne, fornite da LorenzoPugnaloni.it ve le riportiamo qui a seguire!

Anticipazioni registrazione Uomini e Donne

Partiamo subito forte con una chicca che, siamo certi, sarà molto divertente e il pubblico non vedrà l’ora di vedere in TV! Durante la registrazione del 29 ottobre di Uomini e Donne, le anticipazioni informano che lo studio per qualche istante si è trasformato in Temptation Island. Sì, ma non per accogliere i protagonisti di questa o delle passate edizioni. No, perché Maria De Filippi e i suoi collaboratori hanno avuto in mente dell’altro!

Come si apprende dalle anticipazioni di Uomini e Donne è stato registrato uno “speciale” di Temptation Island con ospiti Sabrina Ferilli e Giovannino! Insieme hanno avuto il confronto con Filippo Bisciglia in studio.

Presenti anche la fidanzata di Giovannino e il ragazzo della doccia di Tú Sí Que Vales, di nome Giacomo. Ovviamente immancabili gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, così come il pubblico. Assenti invece i componenti del parterre.

Uomini e Donne, cosa è successo nel Trono Over

Ma torniamo alle anticipazioni di Uomini e Donne vere e proprie e scopriamo insieme cosa è accaduto nel Trono Over.

Il cavaliere Vincenzo e la dama Ilaria si sono presentati a centro studio. Escono insieme da un mese e secondo Tina dovrebbero lasciare il programma. Loro però hanno ammesso di non sentirsi ancora pronti. Questo ha dunque generato una lunga discussione e lite con l’opinionista.

E ancora le anticipazioni di Uomini e Donne fanno sapere che la dama Barbara De Santi era presente in studio. Per lei è arrivato un signore di nome Orazio e ha deciso di tenerlo.

Trono Classico: le anticipazioni del 29 ottobre

E nel Trono Classico è successo qualcosa? La risposta è decisamente sì! Tramite le anticipazioni di Uomini e Donne di LorenzoPugnaloni.it sappiamo che è stato “bello movimentato”.

Secondo quanto si apprende infatti la tronista Martina è andata a riprendere Ciro, conclusa la registrazione precedente e lui è ritornato e in studio era presente.

Il tronista Michele, invece, ha richiamato Veronica per uscire in esterna. All’ultimo però è balzato tutto e lui si è visto con la corteggiatrice Amal. Atteggiamento questo, stando a quanto si legge dalle anticipazioni di Uomini e Donne, che ha fatto molto arrabbiare Veronica.

La corteggiatrice ha deciso di andarsene, mentre il tronista è corso dietro di lei, perché non voleva abbandonasse il programma. Amal dall’altra parte, vista la scena, è andata a risedersi, dato che si trovava a centro studio.

Queste quindi sono tutte le anticipazioni di Uomini e Donne! Ne vedremo delle belle.