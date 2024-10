Anche mercoledì 30 ottobre su Canale 5 è prevista una nuova puntata dell’amata serie turca Endless Love. Le anticipazioni turche e la trama le conosciamo? Andiamo a saperne di più!

Anticipazioni Endless Love 30 ottobre

Per la puntata del 30 ottobre di Endless Love ecco le anticipazioni e la trama:

Kemal troverà l’aiuto di suo fratello Tarik per attuare il suo piano.

Quest’ultimo infatti, dopo aver trovato la microspia nella borsa di sua madre, non esita a denunciare la talpa. Anche se questo porta in lui tanta sofferenza.

Nihan è sicura che sua figlia con Kemal non corre pericolo, anche se con Emir deve portare avanti la recita. Al contempo però non sopporta di stare lontano dalla piccola Deniz.

Endless Love quanti episodi ha e quando va in onda

La serie quando va in onda in TV? Endless Love nel palinsesto di Mediaset è presente ai seguenti orari, che vi portiamo qui sotto. Ecco come si presenta il palinsesto della serie televisiva di Canale 5:

Per quanto riguarda gli appuntamenti settimanali, partiamo dalle puntate dal lunedì al venerdì alle 14:10.

al alle In seguito è bene ricordare anche la puntata serale alle 21:30 , finita la puntata di Striscia la Notizia .

, finita la puntata di . Poi nel fine settimana la puntata del sabato dalle 14:45.

Quanti episodi ha e conta Endless Love? Dalle anticipazioni turche sappiamo che la serie è divisa in due stagioni da 35 a 39 episodi.

In Italia le puntate, divise diversamente, sono molte di più! Con l’episodio del 30 ottobre si raggiunge il 276esimo totale!

Dove vederlo in TV e streaming

Endless Love in streaming e in TV dove vederlo? Qui tutti i dettagli.

La puntata, così come tutte le puntate della serie televisiva, si possono seguire su Canale 5. In streaming invece è sempre disponibile Mediaset Infinity (sito, app o Smart TV).

Dalla piattaforma sono disponibili tutti gli episodi in diretta oppure quando si vuole. Ciò ci permetterà di scoprire l’andamento della trama e tutte le anticipazioni turche di Endless Love.

Alla prossima.