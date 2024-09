Nella giornata di sabato 28 settembre 2024 sono state effettuate le registrazioni della nuova puntata di Uomini e Donne. Il pubblico vedrà tutto ciò più avanti nel tempo su Canale 5, ma per il momento andiamo a scoprire che cosa succederà e quali sono le ultime news sul Trono Classico e quello Over.

Le anticipazioni su Uomini e Donne del 28 settembre 2024

Come abbiamo anticipato poc’anzi nella giornata di sabato 28 settembre 2024 sono avvenute le registrazioni di una nuova puntata di Uomini e Donne. A informarci su tutto ciò che è accaduto e che il pubblico vedrà su Canale 5 prossimamente ci ha pensato, come al solito, il sempre ben informato Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

Partendo da Trono Over, infatti, ha rivelato che Maura non era presente in studio confermando che nella registrazione precedente era apparsa solo come ospite. Per quanto riguarda il capitolo tra Gemma Galgani e Valerio ci sono delle news.

Dopo lo schiaffo dato dalla Dama pare ci sia stato un chiarimento ma Valerio ha affermato di non volere una donna del genere al suo fianco. Ma non solo perché il Cavaliere viene attaccato dopo che salta fuori che “faceva serate con Giorgio Manetti“. Per tale ragione decide di lasciare lo studio.

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne sulle registrazioni del 28 settembre 2024, inoltre, Valentina ha baciato Mario Verona e Andrea. Quest’ultimo dichiara di avere un interesse però per la tronista Martina, la quale non ricambia il sentimento e rifiuta gentilmente le sue avances.

Le news e le anticipazioni sul Trono Classico

Anche per quanto riguarda il Trono Classico abbiamo molte news perché, per esempio, dalle anticipazioni sappiamo che Francesca ha eliminato Gabriel e si vede in esterna con Federico. Quest’ultimo dice di averla vista “distante e un po’ fredda” e queste parole infastidiscono la Tronista, che vuole andarci piano. Poi fa richiamare un corteggiatore che aveva eliminato.

Michele Longobardi non era presente in studio e di Martina sappiamo solo che ha avuto l’interazione con il Cavaliere menzionato poco sopra.

Alessio, invece, sembra essere sicuro di ciò che vuole e infatti tra le sue corteggiatrici ha tenuto solamente Jenny. Il tronista è uscito con altre due ragazze ma le ha eliminate subito perché si trova meglio con Jenny, appunto.

Per il momento questo è tutto ciò che sappiamo in merito alle registrazioni di Uomini e Donne del 28 settembre 2024. Vi terremo aggiornati non appena andranno in onda le puntate su Canale 5.