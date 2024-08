Nel corso della prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne Alessio Pecorelli è stato annunciato come nuovo tronista. Ecco cosa sappiamo su di lui, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Alessio Pecorelli

Alessio Pecorelli età e biografia

Andiamo a fare la conoscenza del nuovo tronista di Uomini e Donne Alessio Pecorelli e vediamo cosa sappiamo sulla sua biografia. Il protagonista del dating show di Maria De Filippi nasce nel 1993 a Santa Marinella. La sua età dunque è di 31 anni. A oggi tuttavia non conosciamo la data di nascita esatta. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che Alessio lavora come imprenditore nel settore della ristorazione ed è un ex militare. Si definisce un tipo estroverso, impulsivo e istintivo. Quando però capisce di aver sbagliato è disposto a fare due passi indietro e a chiedere scusa.

Pecorelli è molto legato alla sua famiglia, in particolare al fratello, che lavora come ingegnere a Milano, e alla madre, che gli cura la contabilità del ristorante. Il padre invece è titolare di un’officina a Civitavecchia. Da ragazzo afferma di aver fatto penare i suoi genitori, essendo stato una “testa calda”. A oggi però dichiara di aver messo la testa a posto.

Alessio è anche uno sportivo e da anni pratica pugilato, K1 e MMA.

Vita privata

Sulla vita privata di Alessio Pecorelli abbiamo diverse informazioni.

Il nuovo tronista di Uomini e Donne ha infatti raccontato di aver avuto una sola relazione importante, terminata due anni e mezzo fa. Da quel momento ha avuto solamente frequentazioni sporadiche.

Alessio ha anche rivelato di aver vissuto un anno non semplice, per via di tre importanti lutti in famiglia. Nel giro di pochi mesi infatti sono venuti a mancare i due nonni e suo zio.

In merito Pecorelli ha affermato: “Nell’arco di tre mesi li ho persi tutt’e tre. È stato un anno un po’ particolare, un anno molto difficile per me e la mia famiglia”.

Dove seguire Alessio Pecorelli di Uomini e Donne: Instagram e social

Vi state chiedendo dove poter seguire Alessio Pecorelli sui social? Andiamo a scoprirlo.

Il nuovo tronista di Uomini e Donne ha naturalmente un profilo Instagram attivo.

Sulla sua pagina Alessio condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Andiamo a vedere ora cosa sappiamo sul suo arrivo all’interno del dating show di Maria De Filippi.

Alessio Pecorelli a Uomini e Donne

Il 28 agosto 2024, Alessio Pecorelli viene annunciato come nuovo tronista di Uomini e Donne. Il giovane imprenditore inizia così la ricerca della potenziale anima gemella e nelle prossime settimane darà ufficialmente il via al suo percorso.

Ma cosa si aspetta Alessio da questa esperienza? Ecco cosa rivela lui nella sua clip di presentazione:

“Da questa esperienza mi auguro di provare cose forti, come non provo più da tanto tempo. Essendo amante dei bambini, può essere che appena esco da qui divento padre”.

Cosa accadrà dunque e come si relazionerà Alessio Pecorelli a Uomini e Donne?

Il percorso di Alessio Pecorelli a Uomini e Donne

Il percorso di Alessio Pecorelli come tronista di Uomini e Donne inizia il 28 agosto 2024. Ma cosa accadrà e chi sarà a conquistare il suo cuore? Non resta che attendere per scoprirlo.

