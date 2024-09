Prima puntata di Ballando con le Stelle! Chi è stato eliminato da questa puntata?C’è stato un vero e proprio colpo di scena!

La classifica di Ballando con le Stelle

Il consueto appuntamento del sabato sera di Rai 1 è finalmente tornato! Poco dopo il TG è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle. In prima serata Milly Carlucci ha accolto le nuove coppie di ballo, che sono scese in pista per la prima volta.

In puntata non sono chiaramente mancati diverbi, momenti emozionanti e confronti di vario genere, così come alcune confidenze e risate. Ma come capita per ogni serata di Ballando con le Stelle è tempo di classifica finale per le coppie. Scopriamo dunque qual è il primo responso.

La classifica provvisoria di Ballando con le Stelle

Dopo il tesoretto assegnato dalla giuria (Matano ha premiato la Pellegrini; Barbareschi da parte della Erra), la classifica di Ballando ha chiaramente subito un importante cambiamento.

Classifica definitiva dopo il tesoretto – Ballando

Chi sono quindi le coppie che sono state confermate per la prossima puntata? Ad annunciarle Milly Carlucci che con la sua celebre frase ha esordito: “La prossima settimana a Ballando con le Stelle vedremo certamente….”.



Qui l’elenco: Tommaso Marini e Sophia Berto; Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti; Federica Nargi e Luca Favilla; Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina; Federica Pellegrini e Angelo Madonia; Sonia Bruganelli e Carlo Aloia; I Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli.

A Ballando con le Stelle ci saranno ancora: Alan Friedman e Giada Lini; Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen; Furkan Palali ed Erica Martinelli; Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli; Nina Zilli e Pasquale La Rocca!

Chi è stato eliminato

Dunque chi è stato eliminato da Ballando con le Stelle? Per questa puntata, giusto per far sì che potessero ambientarsi, non c’è stata alcuna eliminazione. Tutti si sono salvati e andranno in seconda puntata.

C’è stata però una coppia vincitrice ha guadagnato 30 punti di bonus. Ed è quella formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice!

Un risultato che ha già aperto un dibattito sui social! Seguiteci per la prossima puntata di Ballando con le Stelle e per nuove emozioni!