Ricche anticipazioni di Uomini e Donne per la registrazione del 27 settembre! Leggiamole tutte e prepariamoci a qualche colpo di scena.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over

Nella giornata di ieri 27 settembre si sono svolte le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Quali sono le news sul Trono Over e il Trono Classico e cosa è successo? A fornirci tutti i dettagli è LorenzoPugnaloni.it.

Partiamo subito da Gemma Galgani. Per lei è tornato Valerio con un regalo, si tratterebbe di un completino intimo. Sono stati mostrati poi dei messaggi che lui ha inviato alla dama nel corso della settimana. Il cavaliere ha ammesso che il suo sentimento per lei sta crescendo. Alessia del parterre ha però portato una segnalazione, in cui si vede Valerio con una sua amica in un centro commerciale. Aveva con sé il regalo di Gemma.

Il video in questione ha suscitato delle domande: è solo un amica o c’è dell’altro? Gianni e Tina hanno intenzione di contattarla e sono emersi nuovi dubbi. Dall’altra parte invece Gemma, come si legge dalle anticipazioni di Uomini e Donne, è uscita dallo studio per poi cacciare ufficialmente Valerio con un bel ceffone! Con sé la Galgani aveva anche la scarpa con il tacco! Durante la registrazione è entrato più volte per chiederle scusa. Nello scontro tra Gemma e Valerio, Armando Incarnato è intervenuto in difesa della dama torinese.

Le anticipazioni di Uomini e Donne proseguono ancora con Maura. La dama ha chiuso con Mario. I due in settimana si sono sentiti molto poco, a causa dei continui pregiudizi di lui. Dall’altra parte Mario è uscito con Margherita e hanno dormito insieme. Morena si è detta infastidita e come Maura ha chiuso con Mario. In seguito anche Margherita fa lo stesso, quando scopre che le stesse cose che diceva a lei, le aveva già dette a Morena. Alla fine Maura ha scelto di restare a Uomini e Donne.

Il cavaliere Gabriele a centro studio ha parlato con le dame Sabrina e Ilaria. Il punto focale è stato uno: lui non vuole avere troppa pressione.

Si segnala mediante le anticipazioni di Uomini e Donne anche un momento emozionante per Alessandro e Maria Teresa. La dama ha fatto recapitare un regalo (un trolley) al suo compagno per il passato compleanno e fa leggere una lettera da Maria.

Proprio la conduttrice e tutto lo studio hanno fatto realizzare per Alessandro una torta speciale (un giradischi con tutte le compilation di Vasco Rossi che lui ama).

Uomini e Donne, le ultimissime news sul Trono Classico

Meno impegnativo è stato invece il momento dedicato al Trono Classico di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni di LorenzoPugnaloni.it non era presente in studio Francesca Sorrentino e si è parlato esclusivamente dei tronisti Martina De Ioannon e Michele Longobardi.

All’ex volto di Temptation Island le è stata data la possibilità di fare solo due esterne e una chiacchierata con un ragazzo per conoscerlo. Lei ha scelto Gianmarco per parlare un po’. Ciro, l’altro corteggiatore, non sembra averla presa benissimo dato che la stava aspettando ma lei ha annullato l’incontro.

Il tronista Michele, invece, ha fatto un’uscita con una delle corteggiatrici e tra loro c’è stato un bacio molto appassionato. Tra i due pare esserci tanta chimica!

Non ci resta quindi che attendere la prossima puntata di Uomini e Donne per scoprire cosa accadrà, ma le anticipazioni sembrano promettere bene.