1 Nuova lite a Uomini e Donne

Emergono nuovi retroscena sulle anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne. Facciamo riferimento in particolar modo alla registrazione del 10 maggio. E no, non parliamo della rissa sfiorata e tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, ma della furiosa lite tra il napoletano e Nicola Vivarelli (conosciuto anche come Sirius). A darci dettagli più specifici è Il Vicolo delle News.

Una talpina che ha assistito alla puntata ha fatto sapere infatti che a Uomini e Donne Armando e Nicola hanno avuto uno scontro, verificatosi appena dopo la sfilata di Gemma Galgani. L’opinionista Tina Cipollari ha avuto qualcosa da ridire, come suo solito, nei confronti della dama. A sorpresa a difenderla ci ha pensato proprio Vivarelli. Il giovane cavaliere ha detto che Gemma è stata simpatica e ha tenuto bene il palco e rivolgendosi a Tina ha aggiunto che ha il vizio di attaccare la Galgani anche senza alcun motivo.

Ad intromettersi alla discussione tra Tina Cipollari e Nicola Vivarelli è stato proprio Armando Incarnato. Il cavaliere di Uomini e Donne si è scagliato contro Sirius, facendogli notare come lui sia stato il primo a prendere in giro la Galgani. Parole, quelle di Incarnato, che hanno stizzito il toscano. Vivarelli ha così perso le staffe e parlando con la conduttrice Maria De Filippi si è sfogato: “Armando è un lec****lo a differenza mia”.

Il battibecco tra Nicola e Armando negli studi di Uomini e Donne si è fatto via via sempre più infuocato e colpo su colpo i due si sono attaccati reciprocamente. Immediata però è stata anche la replica del napoletano, che ha insinuato un dubbio sull’orientamento sessuale di Nicola: “Senti ma dimmi un po’…a te piacciono le donne o gli uomini?”

Ha incalzato Armando Incarnato. Ma come avrà reagito Nicola Vivarelli a queste parole del cavaliere di Uomini e Donne? Continua per scoprirlo…