Secondo alcuni rumor, Mediaset esattamente come accaduto per i ragazzi di Amici con This is Me, starebbe pensando a uno speciale dedicato ad alcune delle coppie più amate di Uomini e Donne. E sono già spuntati i primi nomi…

Speciale dedicato alle coppie di Uomini e Donne?

Se adesso Uomini e Donne andrà in pausa per le vacanze natalizie, così come tanti altri programmi di Canale 5, pare si stia pensando anche a uno speciale, dedicato all’amata trasmissione condotta da Maria De Filippi. Almeno questo secondo quanto pubblicato da Amedeo Venza sul suo profilo Instagram.

Stando a quanto ripreso infatti, sembrerebbe che gli addetti ai lavori di Uomini e Donne starebbero pensando a una puntata speciale. Questa, esattamente come per This is Me con i ragazzi di Amici, sarebbe dedicata invece ad alcune delle coppie più amate del dating show.

Il pettegolezzo sta circolando in rete e gli amanti della trasmissione sperano chiaramente che il progetto possa andare a buon fine. Ecco quanto emerso dall’account di Venza:

“Uomini e Donne come This is me? Gli addetti ai lavori starebbero pensando a una puntata speciale dedicata alle coppie più longeve uscite dal programma”, si legge dalla storia postata da Amedeo Venza. Ma non solo, perché sempre l’esperto di gossip ha lanciato un’altra indiscrezione sui nomi più quotati per questa puntata:

“Marco e Beatrice, Teresa e Andrea, Federicoe. Clarissa, Aldo e Alessia, Lorenzo e Claudia (che da poco si sono sposati ndr), Eugenio e Francesca. E qualche coppia del Trono Over di Uomini e Donne”.

La storia Instagram di Amedeo Venza su Uomini e Donne

In questo momento non c’è nulla di confermato e si tratta di semplici indiscrezioni e rumor. Vedremo se questo presunto progetto si concretizzerà o meno. In ogni caso i fan del programma ci sperano!