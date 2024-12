La tiktoker Eleonora Arcidiacono attacca le influencer dopo il suo primo evento: “Cafone, snob, altezzose, si venderebbero la madre, amicizie a convenienza”. Sul web scoppia il caos tra i content creator e gli utenti si dividono.

Eleonora Arcidiacono attacca le influencer

Sui social si sta parlando tantissimo di Eleonora Arcidiacono, una giovane tiktoker che sul web ama raccontare la sua quotidianità tra outfit e trucchi. La ragazza in questi giorni ha postato un video in cui ha raccontato della sua partecipazione a un evento, in qualità di influencer.

LEGGI ANCHE: Da Amici 24 a Uomini e Donne, come cambia la programmazione Mediaset per Natale

La ragazza ha ammesso di aver optato per un look semplice. Non sapeva bene cosa indossare, ma di essersi sentita particolarmente a disagio con le sue colleghe. L’accaduto ha chiaramente sollevato un caos sul web. Un vero e proprio polverone che ha coinvolto altri personaggi dei social e qualcuno di loro avrebbe anche iniziato a perdere follower dopo la presa di posizione contro Eleonora Arcidiacono.

In un lungo video postato su TikTok, la ragazza ha parlato della sua esperienza a una sfilata di Victoria’s Secret, primo evento per lei su invito in presenza di altre creator:

“Devo ammettere che è stato traumatico. Le cose che mi hanno fatto impressione sono la centralità dell’apparenza e il fatto che mi sia trovata in una stanza piena di ragazze iper truccate, senza un capello fuori posto, sinceramente mi sono sentita fuori posto”. Eleonora Arcidiacono ha spiegato di essersi presentata vestita in modo semplice, perché non voleva prendere freddo, ma ha compreso che: “C’è un canone di perfezione irraggiungibile, si tratta di un mondo scintillante, ma che nasconde un’altra faccia della medaglia”.

In seguito Eleonora Arcidiacono ha spiegato di aver notato comportamenti discutibili da parte delle influencer, dando loro delle “cafone”. In seguito ha aggiunto che non ama l’idea che una persona si mostri per ciò che non è. “Non puoi fare finta di essere Maria Goretti, quando nella realtà sei una snob altezzosa che per farsi una foto venderebbe anche sua mamma”, si sente dal video.

LEGGI ANCHE: “Hanno detto di non parlarne”, Ilaria mette in guardia Zeudi dopo i comportamenti di Emanuele

La reazione dei creator

Il video di Eleonora Arcidiacono ha ottenuto molte visualizzazioni, like e commenti. Non è passato inosservato agli occhi di altri creator, dato che alcuni di loro si sono esposti e ne è nato un vero e proprio caso. Nel mentre gli utenti si sono divisi, tra chi ha difeso la ragazza e chi no.

Sempre il popolo della rete ha anche tirato in ballo alcuni volti noti dei social che, dopo essersi esposti sulla vicenda hanno iniziato a perdere follower. Pensiamo per esempio a Sasy Cacciatore, Francesca Amara o Marco Limite.

Ma una delle reazioni che hanno fatto più rumore è stata quella di Carlotta Fiasella. In risposta al video di Eleonora Arcidiacono si è detta in totale disaccordo. La ragazza ha dichiarato che, così facendo, la categoria degli influencer viene descritta come se fossero dei mostri. “Io non ero presente all’evento, ma non mi capacito di come una persona possa dare un giudizio così negativo, giudicando senza conoscere”, ha detto.

Queste affermazioni hanno ovviamente diviso il web dopo il video postato da Carlotta Fiasella. A quel punto Eleonora Arcidiacono avrebbe ricevuto anche dei commenti negativi e deciso di prendersi del tempo per decidere cosa fare del suo account. C’è anche chi però si è schierato dalla sua parte e l’ha difesa.

C’è da precisare che Eleonora non ha fatto nomi e il suo discorso era generico. In ogni caso ancora oggi se ne parla con insistenza. Ricordiamo anche che Carlotta Fiasella avrebbe contattato privatamente Eleonora, scusandosi del malinteso e anche pubblicamente ha scritto un messaggio. Altri invece hanno eliminato i contenuti.