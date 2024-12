In stanza da letto Ilaria ha avuto modo di parlare velocemente con Zeudi dopo quanto successo precedentemente con Emanuele e l’accusa lanciata dalla gieffina. “Hanno detto di non parlarne”, ha detto la Galassi, invitandola a non tornare sull’argomento.

Ilaria mette in guardia Zeudi

Nella Casa del Grande Fratello nelle scorse ore Zeudi è scoppiata a piangere. I concorrenti si sono subito domandati cosa stesse succedendo e Jessica si sarebbe lasciata scappare: “Sta piangendo sì. Dice che Lele l’ha toccata sotto le coperte e...”. La regia però ha censurato la scena.

In un altro momento Stefano ha raccontato che Zeudi gli avrebbe chiesto di cambiare stanza e letto e così è successo, tant’è che la gieffina ha dormito accanto alla nuova amica Helena. Tutti i gieffini ne hanno parlato dopo lo sfogo della ragazza, ma in tutte le situazioni il Grande Fratello ha rimosso l’audio e concentrato l’attenzione su altro.

L’accaduto tra Zeudi ed Emanuele è l’argomento del momento sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Ma mentre sul web il pubblico sta esprimendo il proprio giudizio, pare invece che all’interno del loft le cose stiano andando diversamente.

Come ripreso da questo video, estrapolato dalla diretta di Mediaset Extra, questa mattina se n’è parlato parecchio in Casa. Da prima in piscina, quando Ilaria si è domandata con Chiara cosa sia accaduto effettivamente. La regia ha prontamente censurato la conversazione, spostandosi in cucina.

Anche qui poi abbiamo visto Mariavittoria parlarne con Pamela e la prima ha fatto notare che forse sarebbe il caso di evitare. Tra una chiacchiera e un’altra è emerso tra i concorrenti che il Grande Fratello avrebbe chiesto di evitare la questione. In questo video, per esempio, Ilaria in camera ha raggiunto Zeudi e all’orecchio le avrebbe riferito di “Non parlarne più di questa cosa” perché “sarebbe meglio”.

Zeudi dalla sua avrebbe fatto cenno di aver compreso, facendo finta di nulla.

Resta da capire ora se lunedì se ne parlerà in puntata al Grande Fratello o se, effettivamente l’accaduto passerà in sordina. In ogni caso probabilmente gli autori avranno parlato con i diretti interessati per comprendere la dinamica dell’accaduto.