NEWS

Nicolò Figini | 25 Agosto 2023

Uomini e donne

Armando e Riccardo non sarebbero stati presenti in studio e non dovrebbero essere stati riconfermati a Uomini e Donne

L’indiscrezione su Uomini e Donne

Ieri ser abbiamo conosciuto i primi tre tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne. Presto conosceremo Cristian, Manuela Carriero (già vista a Temptation Island) e Brando. Quest’ultimo ha raccontato della sua infanzia senza un padre e sicuramente, così come gli altri, avrà una storia molto interessante da raccontare:

“L’assenza di un padre nella mia vita mi ha reso più duro e disilluso verso le persone e nei rapporti in generale. Nella mia testa mio padre era un eroe e gli eroi non sbagliano mai. Non si dimentica di un figlio e non si dimentica di tendergli la mano. Con lui ho scoperto cos’è il senso dell’abbandono”.

Ieri sera, infatti, si è tenuta la prima registrazione, che il pubblico vedrà a partire da lunedì 11 settembre 2023. In questa occasione, in base alle anticipazioni, ci sono stati dei confronti tra alcune coppie di Temptation Island e Maria ha anche parlato della possibilità di dare un trono a Francesca Sorrentino.

Ma le indiscrezioni non finiscono qui. Pare, infatti, che in studio non fossero presenti Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Per tale motivo alcuni fan credono che non siano stati riconfermati. Lo scopriremo probabilmente nella seconda registrazione di Uomini e Donne, la quale avrebbe dovuto avere luogo oggi ma è stata spostata a causa di problemi personali di Maria.

Una segnalazione riportata da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, inoltre, confermerebbe tutto questo per quanto riguarda Armando. Una persona avrebbe affermato di aver incontrato questa estate e lui le avrebbe detto che non sarebbe più andato in studio. Cosa ci sarà di vero in tutto questo? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Continuate a seguirci per molte altre news.