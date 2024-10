A Uomini e Donne sono tornate le sfilate e Barbara De Santi è come sempre una delle indiscusse protagoniste, con le sue iconiche performance.

Barbara De Santi spiazza con la sua sfilata da lupo mannaro a Uomini e Donne

La nuova puntata di Uomini e Donne si è aperta questo pomeriggio con un ritorno tanto atteso: la sfilata. Il pubblico non vede l’ora di poter assistere a quelle che molto spesso sono delle vere e proprie performance delle dame (e a volta anche dei cavalieri).

Il tema di questa prima sfilata della nuova stagione del dating show è stato “Brivido caldo in una notte di luna piena“. Di questo segmento di puntata si è occupato Tony, ex partecipante dell’edizione estiva di Temptation Island.

Tra le prime a calcare la passerella, è stata proprio Barbara, che per introdurre la propria sfilata ha scritto:

“Mai fermarsi alle apparenze. Tutto ciò che di primo impatto può sembrarti sgradevole, antipatico, pericoloso, ripugnante o semplicemente brutto, in realtà può essere bello, dolce, accattivante, affascinante, passionale e seducente. Ci sono maschere che si indossano nelle notti di luna piena, metafora di ogni nostro momento di vita in cui andiamo in nostra protezione e difesa e che cadono come le foglie in autunno quando si intravede la luce del giorno che sta per nascere, la nostra anima profonda.“

A quel punto, a sorpresa Barbara si è palesata vestita da lupo mannaro, con tanto di maschera in volto. Ad un certo punto, sulle note di Believer degli Imagine Dragons, ha iniziato a liberarsi del costume.

I cavalieri sono pronti a votare per Barbara! 🐺 Voi cosa ne pensate della sua sfilata a tema “brivido caldo in una notte di luna piena”? #UominieDonne pic.twitter.com/GDuZW5Ueko — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 4, 2024

Nonostante qualche impedimento durante la transizione tra i costumi, la sfilata di Barbara è stata molto apprezzata dal parterre maschile di Uomini e Donne. La dama è riuscita ad accaparrarsi numerosi 8 e 9.