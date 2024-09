Chi è Giorgia Saccani di Bake Off Italia 12 e aspirante pasteccere dell’edizione 2024? Tutte le informazioni su di lei

Una dei concorrenti di Bake Off Italia 12 è Giorgia Saccani e quindi andiamo a conoscerla attraverso la sua scheda. Vediamo le informazioni sulla sua biografia, il lavoro, la vita privata, le passioni e i social.

Chi è Giorgia Saccani

Nome e Cognome: Giorgia Saccani

Data di nascita: 2002

Luogo di nascita: Casalbellotto (CR)

Età: 29 anni

Professione: studentessa

Fidanzato: Giorgia è single

Figli: Giorgia non ha figli

Tatuaggi: Giorgia non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @giorgia_bakeoff12

Giorgia Saccani età e biografia

Andiamo a conoscere chi è Giorgia Saccani, quanti anni ha, di dov’è, la sua professione, la famiglia e quindi tutto sulla sua biografia. Giorgia è nata a Casalbellotto in provincia di Cremona e ha 29 anni.

Vive insieme ai suoi genitori e ai suoi zii. Con loro viveva anche la cugina che per lei è come una sorella.

Attualmente Giorgia è una studentessa di matematica all’università di Parma.

Vita privata di Giorgia di Bake Off Italia

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Giorgia Saccani di Bake Off Italia 2024, pare essere single e non ha figli.

Figlia di un’insegnante di danza, Giorgia pratica danza moderna da quando è piccola. La passione per la pasticceria è per lei una forma di rilassamento, ma anche di amicizia perché crea condivisione, è qualcosa che le ha trasmesso tutta la famiglia.

Inoltre Giorgia è una credente praticante ed è molto attiva in parrocchia.

Il segno particolare di Giorgia di Bake Off Italia 12 sono i suoi capelli lunghissimi. Sono lunghi 1,35m perché non li ha mai tagliati, ma vorrebbe farlo per donarli a chi realizza parrucche per malati oncologici.

Dove seguire Giorgia Saccani di Bake Off Italia 2024: Instagram e social

Dopo aver visto le informazioni che riguardano Giorgia Saccani di Bake Off Italia 12, scopriamo anche dove seguirla sui social.

Ecco che la giovane di Cremona ha un profilo Instagram che però non è molto aggiornato in fatto di contenuti. Infatti ci sono solo alcune sue foto.

Giorgia Saccani a Bake Off Italia 12

Anche se studentessa di matematica, Giorgia Saccani ha una grande passione per la pasticceria. E per questo motivo ha deciso di partecipare a Bake Off Italia 2024. Nel suo video di presentazione ha detto:

“Non mi aspettavo di prendere il primo grembiule. Però sentire Damiano che dice ‘vieni a prendere il grembiule’ è stato troppo bello. Merito di entrare nell’olimpo della pasticceria per il mio modo di essere semplice e complessa, un po’ come sono i miei dolci”.

I concorrenti di Bake Off Italia 12

E adesso vediamo chi sono i concorrenti di Bake Off Italia 2014. Questi i loro nomi: Giorgia Saccani, Helen Bartels Cole, Liza Merkuryeva, Alfonso Discepolo, Claudio Iacone, Giulia Pilloni, Francesco Beta, Francesco Giachino, Valeria De Crescenzo, Jessica Santucci, Manuela Inzillo, Domenica, Sergio Zuncheddu e Federica Polimeni.

Amche questa edizione di Bake Off Italia vede alla conduzione Benedetta Parodi. Al suo fianco, in veste di giudici, troviamo ancora una volta Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. A loro si sggiunge Iginio Massari come ospite speciale che darà la ricetta della prova tecnica a ogni puntata.

Il percorso di Giorgia a Bake Off Italia 2024

L’avventura di Giorgia Saccani a Bake Off Italia 12 è iniziata molto bene. Dopo essere entrate tra i primi 20 aspiranti pasticceri, è stata la prima a ricevere il grembiule dei 14 totali per la gara vera e propria.

(IN AGGIORNAMENTO)